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泡白磺溫泉偽出國！日式住宿券現省4000元　雙人一泊一食才3388元

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編輯 ／Ann　圖 / 公關照

隨著天氣轉涼，泡溫泉成為放鬆的最佳選擇，距離新北投捷運站僅3分鐘距離的「水美溫泉會館」，交通便利之外，更擁有簡潔的純白建築色調，加上天然的白磺泉質提供絕佳享受，現在「Her和她」購物網站，推出平日雅軒雅緻雙人房一泊一食住宿券，原價7480元，限時下殺3388元，立刻搶下泡湯去！

▲▼ 水美溫泉會館 。（圖／公關照）

▲▼ 水美溫泉會館 。（圖／公關照）

▲水美溫泉會館距離新北投捷運站僅需步行3分鐘，在台北搭乘捷運就能抵達，將紛擾隔絕門外 。

針對天氣轉涼，泡湯需求增加，「Her和她」購物平台推出平日雅軒雅緻雙人房一泊一食住宿券特賣，閃電24小時優惠，現在入手直接省下4千元以上。水美溫泉會館採用日式簡約風格建築，以溫暖黃光色調搭配純淨白色調，給人濃厚的東方雅緻氣息，並且一改泡溫泉必須經歷遙遠路途的刻板印象，水美溫泉會館距離新北投捷運站僅需步行3分鐘，搭乘捷運就能抵達，將紛擾隔絕門外。

▲▼ 水美溫泉會館 。（圖／公關照）

▲▼ 水美溫泉會館 。（圖／公關照）

▲▼ 水美溫泉會館 。（圖／公關照）

▲雅軒雅緻雙人房日式暖色木質風好療癒，平日雅軒雅緻雙人房一泊一食住宿券，定價7480元，特價3388元。點我購買 。

進入雅軒雅緻雙人房後，同樣以暖色木質色調為主，還有一秒到日本的榻榻米設計，雅軒房型提供兩小床、雅緻則提供一大床，輕輕靠在窗邊就能拍美照，堪稱網美一大打卡景點，還能望見窗外的大片自然美景，感受被綠意環繞的療癒氛圍，簡直是「偽出國」般的體驗。

▲▼ 水美溫泉會館 。（圖／公關照）

▲▼ 水美溫泉會館 。（圖／公關照）

▲水美溫泉會館為白磺泉質，平日雅軒雅緻雙人房一泊一食住宿券，定價7480元，特價3388元。點我購買。

來到重頭戲湯屋部分，水美溫泉會館為白磺泉質，濃郁的硫磺味道與色澤清透的泉水，受到大批民眾喜愛，且泡湯與淋浴區都有墊高，深度泡起來十分剛好。而水美大眾湯則是地中海式男女湯，米白色的室內基調讓人瞬間放鬆不少，也能夠選擇不同湯池與溫度以及水療方式，在視覺與體感上好好緩解疲勞。

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關鍵字：

Her和她, Her, 溫泉, 北投, 新北投, 水美溫泉會館
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