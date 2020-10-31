象印Ｘ寶可夢台灣獨賣聯名保溫杯　皮卡丘太可愛看了壞心情都變好

▲象印X寶可夢聯名保溫杯。（圖／象印提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

這天氣最適合來一個保溫杯用來暖暖胃，日本居家品牌象印，與今年正夯的寶可夢推出聯名杯，將主角皮卡丘、可達鴨、伊布跟胖丁做主角，分別以4色打造亮麗瓶身，選用的姿態畫面也超級可愛，就算買來收藏也很適合，光看到就有一整天好心情。

象印Ｘ寶可夢聯名以「One Touch迷你保溫杯」為基底打造，瓶身設計分別為4個角色，搭配各自的2種代表色作為瓶身與杯蓋按鈕，特別以撞色搭配帶點時尚感：粉色瓶身的胖丁搭配藍眼睛的藍色按鈕、橘色瓶身伊布搭配咖啡毛色按鈕、黃色的皮卡丘有著可愛腮紅的紅色按鈕、以及藍色瓶身可達鴨則以招牌色黃色按鈕來呈現。

One Touch不銹鋼迷你保溫杯使用彈蓋式設計，方便單手就能開蓋飲用，重量僅15公克，還有結露抑制設計，標榜瓶身不結露，無論放在桌面或包包，也不用擔心瓶身濕漉，內容量240ml可裝冷熱飲，大人小孩都很適用。

聯名禮盒組外盒用光環模擬抓到寶可夢的驚喜瞬間，開窗位置散發著代表各角色的彩色光暈，代表每一顆寶貝球都是各自的寶可夢所屬，外盒另一面則是寶貝球與保溫杯組成的連續圖案，限量禮盒組將從11／1起開始預購，還加送皮卡丘大浴巾，售價4,990元。

居家通路HOLA也將在10月底推出全新小熊維尼聯名系列，包括寢具、收納、生活雜貨、杯盤及餐廚用品等，共18款生活用品，針對年底的交換禮物潮，也有不少價格500元以下的單品，包括馬克杯、點心盤、室內拖鞋等，其中超療癒的維尼餐墊，售價僅299元，新品特價期間還買一送一。