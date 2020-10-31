fb ig video ETtoday search mobile

象印Ｘ寶可夢台灣獨賣聯名保溫杯　皮卡丘太可愛看了壞心情都變好

>

▲象印X寶可夢聯名保溫杯。（圖／象印提供）

▲象印X寶可夢聯名保溫杯。（圖／象印提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

這天氣最適合來一個保溫杯用來暖暖胃，日本居家品牌象印，與今年正夯的寶可夢推出聯名杯，將主角皮卡丘、可達鴨、伊布跟胖丁做主角，分別以4色打造亮麗瓶身，選用的姿態畫面也超級可愛，就算買來收藏也很適合，光看到就有一整天好心情。

▲象印X寶可夢聯名保溫杯。（圖／象印提供）

▲象印X寶可夢聯名保溫杯。（圖／象印提供）

象印Ｘ寶可夢聯名以「One Touch迷你保溫杯」為基底打造，瓶身設計分別為4個角色，搭配各自的2種代表色作為瓶身與杯蓋按鈕，特別以撞色搭配帶點時尚感：粉色瓶身的胖丁搭配藍眼睛的藍色按鈕、橘色瓶身伊布搭配咖啡毛色按鈕、黃色的皮卡丘有著可愛腮紅的紅色按鈕、以及藍色瓶身可達鴨則以招牌色黃色按鈕來呈現。

▲象印X寶可夢聯名保溫杯。（圖／象印提供）

One Touch不銹鋼迷你保溫杯使用彈蓋式設計，方便單手就能開蓋飲用，重量僅15公克，還有結露抑制設計，標榜瓶身不結露，無論放在桌面或包包，也不用擔心瓶身濕漉，內容量240ml可裝冷熱飲，大人小孩都很適用。

▲象印X寶可夢聯名保溫杯。（圖／象印提供）

▲象印X寶可夢聯名保溫杯。（圖／象印提供）

聯名禮盒組外盒用光環模擬抓到寶可夢的驚喜瞬間，開窗位置散發著代表各角色的彩色光暈，代表每一顆寶貝球都是各自的寶可夢所屬，外盒另一面則是寶貝球與保溫杯組成的連續圖案，限量禮盒組將從11／1起開始預購，還加送皮卡丘大浴巾，售價4,990元。

▲象印X寶可夢聯名保溫杯。（圖／象印提供）

居家通路HOLA也將在10月底推出全新小熊維尼聯名系列，包括寢具、收納、生活雜貨、杯盤及餐廚用品等，共18款生活用品，針對年底的交換禮物潮，也有不少價格500元以下的單品，包括馬克杯、點心盤、室內拖鞋等，其中超療癒的維尼餐墊，售價僅299元，新品特價期間還買一送一。

▲HOLA聯名小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供）

▲HOLA聯名小熊維尼系列。（圖／HOLA、可口可樂提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

象印, 寶可夢, 聯名, 保溫杯
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

史嘉蕾喬韓森低調完婚！5大勇敢金句：相互依偎很好，但不要迷失自己

史嘉蕾喬韓森低調完婚！5大勇敢金句：相互依偎很好，但不要迷失自己

Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？

Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？

朴信惠透視裝「黑Bra」現形辣翻　潔西卡、水晶姐妹顏值殺爆全場 LV黑色迷你包隱藏新清單！保值入門款TOP 7　預算內買到 羅伯派汀森未婚妻顏值爆表　超狂螞蟻腰＋可愛個性誰都會愛上 孔曉振輸給「大13歲」金喜愛！好身材全被蓬裙遮住　網：像大嬸 惡搞現實的黑色幽默插畫　比玻璃心更脆弱的是「雞蛋」，完全摔不起 侯佩岑穿20萬LV風衣慘變土豪　耍帥不成反被網批「很俗」 炎亞綸「身高」大升級心機藏腳底　亮金句：永遠不要害怕達不到目標

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面