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說・流行／凱特王子妃手袋出自台灣設計師之手　捧紅創立僅1年超新銳品牌

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記者王則絲／專題報導

英國王子妃凱特（Kate Middelton）的親民形象與獨到品味深受民眾喜愛，穿的衣服、背的包包往往都會銷售一空，可說是另類的帶貨女王。上回凱特王子妃出席公開活動時，身穿一襲紅色長大衣優雅動人，而手上的黑色手袋相形之下顯得低調，卻也成為了熱話包款，許多人不知道的是，這顆來自倫敦品牌的Grace Han的手袋，其實是出自一位台灣的設計師之手。

▲凱特王妃背Grace Han。（圖／翻攝自IG）

▲凱特王子妃與威廉王子連袂日前出席活動。（圖／翻攝自IG@gracehanglobal）

凱特王子妃日前與威廉王子攜手出席Hold Still線上攝影比賽優勝作品影展，穿著一襲Alexander McQueen的紅色長大衣亮相，長及腳踝的長度與合身剪裁凸顯腰身，讓整個人既因紅色而飽滿亮眼，也更加纖細修長。而凱特手提的黑色手袋，則是來自小眾品牌Grace Han的「Love Letter」系列包款，巧妙平衡了大衣的華麗炫目，並成功吸引住時尚迷的目光。

▲Grace Han。（圖／翻攝自ig）

▲Grace Han位於英國倫敦的旗艦店。（圖／翻攝自Grace Han）

Grace Han是一個年紀非常輕的小眾品牌，於2019年2月才正式創立，設計師Grace Han於台灣出生，以卓越的皮革手工藝為宗旨，對品質有著不妥協的堅持，品牌從一個台北的小公寓、二人小編制起家，根植於台北與倫敦，目前於倫敦設有一間旗艦店。

Grace Han以販售精緻手工皮革配件為主，目前共分為三大系列，其中凱特王子妃使用的款式為「Love Letter」系列肩背手提小型手袋，有著非常美的名字，其特色便是掀蓋部分的「信封封口」設計，讓每次開包都像打開情書一樣，蘊含浪漫的意境，由質感小牛皮製成，光滑包面散發低調光澤。

▲Grace Han。（圖／翻攝自ig）

▲Grace Han「Love Letter」系列包款。（圖／翻攝自IG@Gracehanglobal，以下同）

另外，「Ballet Lesson」系列則是採用了Grace Han最引以為傲的「百褶」工藝，品牌標誌性的百褶皮革花了設計師Grace Han七年的時間改革研發，以羊皮、牛皮製作，細緻的摺痕十分平滑，像是貝殼般的紋理，又像是從地平線散射的太陽光線，同時展現高端工藝技術與極高的辨識度。

▲Grace Han。（圖／翻攝自ig）

▲Grace Han。（圖／翻攝自ig）

▲Grace Han標誌性的「Ballet Lesson」百褶皮革系列。

最後一個「Butterfly」系列手袋，以簡約的風琴包款設計為主，方正外型實用好搭配，由兩層的隔層延伸出兩層的上蓋，交疊出獨特的撞色線條概念，狀似蝴蝶的翅膀，十分華美優雅，同樣由100％的牛皮打造而成。

▲Grace Han。（圖／翻攝自ig）

▲Grace Han。（圖／翻攝自ig）

▲Grace Han「Butterfly」系列包款。

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關鍵字：

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