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骷髏錶翹鬍子還咧嘴笑　恐怖感盡失

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▲▼Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦推出限量100只的L.U.C Skull One腕錶，以墨西哥Calavera骷髏為裝飾（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬聖節將至，不僅應景的道具服、飾品紛紛出籠，名錶界也有骷髏錶湊熱鬧。斯文優雅錶款著稱的蕭邦（Chopard）L.U.C系列，以墨西哥懷念祖先的亡靈節為靈感，設計全球限量100只的L.U.C Skull One腕錶，面盤主角為墨西哥氣息的Calavera骷髏頭，翹鬍子與缺一顆牙的微笑設計，俏皮極了。

▲▼Chopard 。（圖／公關照）▲▼Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦L.U.C Skull One腕錶配備黑色漆面錶盤和鍍金時標（左），黑色透明錶底蓋秀L.U.C 96.53-L超薄自動上鍊機芯。

蕭邦L.U.C Skull One腕錶漆面的骷髏頭圖案，綴飾太陽、花卉和心形圖案，搭配八字鬍與一抹微笑，完全不帶恐怖感，但神秘感仍必須維持，因此採用黑色透明底蓋秀L.U.C 96.53-L型超薄自動上鍊機芯，整體設計發想自11月2日登場的亡靈節，雖與萬聖節意義不同，但也恰好呼應「搞鬼」氣氛。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross限量99只的BR 01 Laughing Skull WHITE腕錶，339,000元。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

會動的骷髏錶更讓人驚奇，Bell & Ross從軍方使用的骷髏標誌獲得啟發，打造具備自動人偶裝置的BR 01 Laughing Skull WHITE腕錶，在上鍊的過程中，骷髏的下頜骨會移動，好似帶著陰森笑意，充滿賞玩樂趣。

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關鍵字：

蕭邦, Chopard, Bell & Ross
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