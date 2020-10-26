新光三越日本展湧6萬人超夯　TOP3伴手禮「買到才叫內行」

▲新光三越信義新天地日本商品展人潮爆滿。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

不能出國就去日本展過乾癮！新光三越北部最大規模日本展，近期在信義新天地A11登場，開檔4天就有破6萬人次參觀，今年話題最夯非伴手禮莫屬，熱門商品如長崎蛋糕、半熟蛋糕都秒殺，現做餐點針對會員每日還推限量買一送一，想感受出國氛圍CP值最高就這一檔啦！

新光三越日本商品展即起至11／5，在信義新天地Ａ11 6樓開跑，挟著周年慶的高人氣，搭配今年偽出國議題，才4天就累積6萬人次進場，全檔期預估會吸30萬人次，除了現做日本拉麵、炒麵、鯛魚燒、章魚丸、串燒與炸物等，甚至祭出日本動漫商品萬代一番賞、百元日系雜貨選物店等，共有76家廠商參展，其中18家為初登場，今年最夯排隊最熱非伴手禮莫屬，會場TOP3熱賣大公開。

TOP 1 施春堂「明月堂博多饅頭」 售價650元

福岡和菓子老店「施春堂」旗下的明月堂博多饅頭，是拿下金氏世界紀錄、年銷75億日圓的熱賣商品，本次在新光三越初登場，為信義新天地獨家，白豆沙內餡甜而不膩，搭配一杯熱茶剛剛好，正適合近期微涼天氣。

TOP 2 由布院Milch半熟起司蛋糕 售價60元

由布院Milch半熟起司蛋糕，在日本是每30秒賣出一個的招牌商品，主打冷熱都好吃的吃法，不同層次的口感讓人相當驚豔，在台也是限量推出，前2檔日本展才開店半小時，當日現貨便被秒殺，親民的入手價讓民眾用銅板就能感受小確幸。

TOP 3 福砂屋長崎蛋糕 售價600元

長崎著名老店福砂屋推出的長崎蛋糕，是台灣旅客遊日最愛帶回的伴手禮之一，在台包括南西店與台中中港店的日本展也狂賣，累計共賣出5000條，信義新天地10／26至10／27也各限量450條販售，平日中午就大排長龍，底部砂糖的沙沙顆粒口感是主要特色，濃郁的蛋香味也讓人難忘。

除了伴手禮之外，現場也有日本特色餐點，包括手工現做「東京厚燒玉子」玉子燒；豬骨湯與醬油湯頭完美融合的「鶴一家」橫濱家系拉麵；「五六丸」毆姆蛋麵與日式炒麵、牛排炒麵等，每日針對貴賓卡還推限定熱點買一送一，包括函館菓子工坊牛奶霜淇淋、VORG爆漿鬆餅等。