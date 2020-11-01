fb ig video ETtoday search mobile

星巴克秋季TOP5熱銷飲品排行　只會傻點拿鐵咖啡太可惜

>

▲星巴克,丹堤,85度c,cama café,買一送一,星巴克買一送一。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期天氣變涼，終於有點秋意，在冷冷的天氣喝杯暖身熱飲超享受，其實星巴克除了基本經典飲品之外，還有許多季節性飲品可嘗鮮，讓你感受季節變化，也很有風情，以下就是2020年秋季星巴克暢銷飲品TOP5，還有品牌咖啡大使Edgar點評，選出你最想要嘗試的口味吧！

TOP 1：楓糖胡桃風味那堤　售價145元至175元
以楓糖胡桃的香甜結合牛奶及經典濃縮咖啡，楓糖及胡桃的滋味十分符合入秋的氛圍，加上是台灣市場在地開發的限定飲品，更有獨特性。也可更換為燕麥奶選擇，會嚐到濃密的燕麥奶口感，與香甜的楓糖胡桃糖醬，溫潤而有層次。如想減低甜度，也可告知店員調整為半糖。

▲星巴克季節咖啡。（圖／星巴克提供）

TOP 2：南瓜風味那堤　售價145元至175元
這款被譽為星巴克傳奇秋季飲品，自2003年誕生於西雅圖星巴克總部，至今已有16年歷史，將義式濃縮咖啡與牛奶混合，添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香香氣，今年再度引進台灣市場，很有西洋萬聖的風味。

▲星巴克季節咖啡。（圖／星巴克提供）

TOP 3：南瓜風味巧克力那堤　售價145元至175元
以南瓜風味那堤作為靈感來源，用摩卡咖啡添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香氣當作延伸款，是台灣市場限定，擁有濃郁巧克力味又帶點淡淡的南瓜及肉桂味，帶點甜甜滋味很適合寒冷的夜晚。

▲星巴克季節咖啡。（圖／星巴克提供）

TOP 4：醇濃抹茶那堤　售價135元至165元
使用日本無糖抹茶粉，加入新鮮牛奶與原味糖漿製成；甜度可以照自己喜愛調整，甚至是可以完全不添加糖，品嘗抹茶的醇香與柔和平衡的風味，Edgar建議可免費換成豆奶，淡淡的豆香甜感結合濃郁抹茶，有著細緻的韻味。

▲星巴克季節咖啡。（圖／星巴克提供）

TOP 5：南瓜風味冷萃咖啡　售價145元至185元
用冷萃咖啡添加具有異國香料的南瓜風味香甜奶油，會有一種意外絕配的效果，讓喜歡喝冰咖啡的消費者也能有屬於季節性的特殊選擇。

▲星巴克季節咖啡。（圖／星巴克提供）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

星巴克, 熱銷, 排行
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

心理學家揭露「說謊時」會有的5個小動作　摸脖子代表充滿不確定感

心理學家揭露「說謊時」會有的5個小動作　摸脖子代表充滿不確定感

侯佩岑穿20萬LV風衣慘變土豪　耍帥不成反被網批「很俗」

侯佩岑穿20萬LV風衣慘變土豪　耍帥不成反被網批「很俗」

《鬼滅之刃》全員化身寶可夢！炭治郎變傑尼龜　善逸版皮卡丘帥爆

《鬼滅之刃》全員化身寶可夢！炭治郎變傑尼龜　善逸版皮卡丘帥爆

秋冬換季快加一件「羽絨背心」！3招秒變造型亮點　超模貝拉也愛穿 先挑杯子再入住、選幾張「景點卡」開始小旅行　新竹「或者風旅」巧思處處 羅伯派汀森未婚妻顏值爆表　超狂螞蟻腰＋可愛個性誰都會愛上 妹妹頭落伍！秋冬瀏海4種新選擇　中分觸角、羊毛捲散發溫柔小姐姐感 朴信惠透視裝「黑Bra」現形辣翻　潔西卡、水晶姐妹顏值殺爆全場 仙女養成術／換季保濕有訣竅，「白茶保養」讓肌膚水嫩不斷電 星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面