星巴克秋季TOP5熱銷飲品排行　只會傻點拿鐵咖啡太可惜

記者蔡惠如／綜合報導

近期天氣變涼，終於有點秋意，在冷冷的天氣喝杯暖身熱飲超享受，其實星巴克除了基本經典飲品之外，還有許多季節性飲品可嘗鮮，讓你感受季節變化，也很有風情，以下就是2020年秋季星巴克暢銷飲品TOP5，還有品牌咖啡大使Edgar點評，選出你最想要嘗試的口味吧！

TOP 1：楓糖胡桃風味那堤 售價145元至175元

以楓糖胡桃的香甜結合牛奶及經典濃縮咖啡，楓糖及胡桃的滋味十分符合入秋的氛圍，加上是台灣市場在地開發的限定飲品，更有獨特性。也可更換為燕麥奶選擇，會嚐到濃密的燕麥奶口感，與香甜的楓糖胡桃糖醬，溫潤而有層次。如想減低甜度，也可告知店員調整為半糖。

TOP 2：南瓜風味那堤 售價145元至175元

這款被譽為星巴克傳奇秋季飲品，自2003年誕生於西雅圖星巴克總部，至今已有16年歷史，將義式濃縮咖啡與牛奶混合，添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香香氣，今年再度引進台灣市場，很有西洋萬聖的風味。

TOP 3：南瓜風味巧克力那堤 售價145元至175元

以南瓜風味那堤作為靈感來源，用摩卡咖啡添加南瓜、肉桂、荳蔻、丁香等香氣當作延伸款，是台灣市場限定，擁有濃郁巧克力味又帶點淡淡的南瓜及肉桂味，帶點甜甜滋味很適合寒冷的夜晚。

TOP 4：醇濃抹茶那堤 售價135元至165元

使用日本無糖抹茶粉，加入新鮮牛奶與原味糖漿製成；甜度可以照自己喜愛調整，甚至是可以完全不添加糖，品嘗抹茶的醇香與柔和平衡的風味，Edgar建議可免費換成豆奶，淡淡的豆香甜感結合濃郁抹茶，有著細緻的韻味。

TOP 5：南瓜風味冷萃咖啡 售價145元至185元

用冷萃咖啡添加具有異國香料的南瓜風味香甜奶油，會有一種意外絕配的效果，讓喜歡喝冰咖啡的消費者也能有屬於季節性的特殊選擇。