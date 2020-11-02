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長期失眠睡不好　從下午開始做5件事　準備一夜好眠

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睡覺,睡眠,失眠,女性（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多人有失眠問題，或淺眠易醒，其實從下午就能開始準備好睡。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

現代人壓力大，在夜晚往往無法正常睡個好覺，導致工作實因精神不佳，無法如期完成又加班，變成惡性循環，如果你總是睡眠不佳，建議從下午開始做這5件事，就能幫助你改善失眠困擾。

午睡不要超過1小時
有些民眾在下午1時左右可能會進行午睡，但午睡時間最好不要超過1小時，不然可能會影響後續的睡眠狀況。

▲▼失眠,睡覺,賴床。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲午睡最好不要超過一小時，以免影響之後的睡眠狀況。

選擇清新的香氛
在午睡醒來後的下午時光，建議可選用清新的香氛，適度舒緩工作或精神壓力，清爽的氣息也會讓使用者更有精神完成下午的事項。

減少攝取含咖啡因的飲料
從下午2時起，建議盡量避免攝取咖啡因，最大的可能性便是來自茶、咖啡等飲品，黑豆茶、果汁等都是較好的選擇。

▲▼女人,早餐,減肥,飲食,瘦身,健康,優格,咖啡。（圖／pixabay）

▲下午2時後建議減少攝取咖啡因。

適度運動
下午是人體體溫較高的時候，建議在下午6時左右進行適當的身體運動，如瑜珈、體操、跑步等，增進排汗會讓身體更加舒暢。

清潔身體
在睡前的2小時左右，可以進行沐浴、泡澡等清潔身體的活動，不但能進一步放鬆身心，還能培養睡前的心情準備，以此當作即將進入睡眠的入口。

▲泡澡的好處。（圖／取自pixabay、pexels）

▲睡前2小時可泡澡放鬆身心，可幫助入睡。

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關鍵字：

失眠, 午睡, 香氛, 咖啡因, 泡澡, 運動, 秋冬
fashion.net

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