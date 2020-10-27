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身高153cm變逆天比例！亞莉安娜新造型破600萬讚　腿長神器是這雙

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▲▼亞莉安娜（Ariana Grande） 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）身高153cm，卻能創造逆天身材比例 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）近期公開新曲《Positions》造型，身高僅153cm的她，總是能在穿搭中運用小心機創造逆天比例，這回她換上Roger Vivier Belle Vivier黑白漆皮方扣低跟鞋，復古之餘，顯眼金屬方扣設計在視覺上讓腿型延伸不少，成為嬌小女必備單品。

▲▼亞莉安娜（Ariana Grande） 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼亞莉安娜（Ariana Grande） 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲亞莉安娜曝光新歌《Positions》造型 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

亞莉安娜總是以高馬尾與高跟鞋的經典搭配來創造逆天身材，即便身高僅153cm，卻給人高挑錯覺，此次新歌《Positions》中，亞莉安娜佩戴宛如耳罩般的粉色髮箍，換上俏皮的白色斗篷裝，寬鬆袖口與下襬連結在一起，再以圓領設計搭配整齊的排扣點綴，露出一雙筆直長腿，整體造型簡潔散發復古氣息，畫面短短曝光3天，就獲得超過600萬讚數，可見高人氣不可小覷。

▲▼亞莉安娜（Ariana Grande） 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼亞莉安娜（Ariana Grande） 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲亞莉安娜腿長神器是Belle Vivier黑白漆皮方扣低跟鞋，NT$31,600。

▲▼亞莉安娜（Ariana Grande） 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Belle Vivier黑色漆皮方扣穆勒低跟鞋，NT$27,300。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

而顯高心機則體現在亞莉安娜腳上的跟鞋，這回相中的是Roger Vivier Belle Vivier黑白漆皮方扣低跟鞋，是創意總監 Gherardo Felloni 秋冬新作，以鮮豔的色彩、 季節性印花和不同款式的金屬飾扣為鞋款增添全新元素，紅、黃、黑、白四色再搭配復古色彩，特別是中性和金屬色調結合之下，再加上誇張的加大金屬方扣修飾，為身型加分不少，不同於一般高跟鞋的過分增高，反而在視覺上創造極佳比例。

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關鍵字：

亞莉安娜, Ariana Grande, Positions, Roger Vivier , Belle Vivier
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