迪士尼「屁屁迷你沙發」療癒滿點！奇奇蒂蒂、毛怪的小尾巴萌翻天

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又到了冷冷涼涼的秋冬季節，雖然台灣的冬天不到需要開暖氣的程度，但是居家一定要具備一些保暖的毛絨家居用品，才能度過療癒又溫暖的季節。日本網站BELLE MAISON推出的迪士尼角色造型的「屁屁迷你沙發」，將花栗鼠奇奇蒂蒂、毛怪、米奇等經典迪士尼角色們的「屁股」做成了單人迷你沙發坐墊，絕對是今年秋冬最萌的居家坐墊選擇！

▲日本網站BELLE MAISON推出迪士尼角色造型的「屁屁迷你沙發」。（圖／翻攝自Belle Maison，以下同）



冷冷的冬天連家裡都會變得冷冰冰的，若是直接坐在一般的椅子上或是地上，一點都不舒服，要好一陣子才能用體溫暖好位子，這時只要有一個毛絨絨的坐墊，就不怕每次都冷到屁股！不過光是簡單的坐墊還不夠吸引人，再加上迪士尼角色的造型，瞬間就吸住了所有少女們的目光。

這款「迪士尼屁屁迷你沙發」總共推出了6款造型，包括奇奇蒂蒂、毛怪、米奇、唐老鴨、小熊維尼以及《愛麗絲夢遊仙境》裡的柴郡貓，不只是一個簡單的坐墊而已，角色們的腿和屁屁圍成一個U字型，剛好能當作扶手與靠背枕著，形成一個「個人小沙發」，再加上為還原角色而設計的尾巴造型，簡直萌翻天。

▲這款「屁屁迷你沙發」於網站上定價為10, 800日圓（約台幣NT＄2,949）。

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