Dior超夢幻「奶茶色氣墊」來了！雪花雕紋聖誕唇膏、眼影美到包色都不心疼

▲Dior今年聖誕彩妝系列超奢華，尤其「奶茶色氣墊」最受矚目。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

萬眾期待的Dior聖誕彩妝終於來了！繼去年以燦爛煙花為主題後，今年迪奧以邃曜黑與魔幻金燦色彩為主角打造「金燦星夜限量版系列」，從包裝、配色到粉體、唇膏刻印都完美呈現漫天星海與雪花的絢麗光芒。除了每年鐵粉都在等的藍星唇膏珠寶盒，浮雕上雪花圖騰的五色眼影和金燦唇膏也都美到讓人想包色，還有先前在網上就被瘋狂敲碗的夢幻「奶茶色氣墊」絕對是頭號必搶目標！而且今年全系列將於10月29日在「Dior線上旗艦店」搶先開賣，就算沒辦法去櫃上也不怕搶輸人。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 26 日 下午 3:07 張貼

▲Dior 藍星唇膏珠寶盒 金燦星夜限量版，NT$6,200。（圖／記者張毓容攝）



聖誕節一年一度限定推出的「藍星唇膏珠寶盒」堪稱是Dior鐵粉每年年末最期待的限定商品，今年珠寶盒的黑色皮革上燙飾著繽紛雪花與猶如璀璨星空的金燦圖紋，搭配立體嵌印的Dior Logo和幸運星，精緻奢華感滿分。

珠寶盒內照慣例有一款管身環繞著藤格紋的限量版「藍星唇膏#999緞光正紅」，搭配5款可替換的限量版藍星唇膏蕊心，包含藍星絲絨霧感唇膏#999柔霧正紅、#772夢幻柔粉及藍星唇膏#666溫柔之吻、#665玫瑰綺想、#028桃氣玫瑰，有柔霧、緞光兩種質地可隨心混搭，且每支蕊心上也都浮雕著浪漫的雪花圖騰，美到讓人捨不得用！

▲Dior 藍星唇膏 金燦星夜限量版，NT$1,400。（圖／記者張毓容攝）



今年還特別將珠寶盒中的4款限量色選：溫柔小姐姐氣質的「#665玫瑰綺想」、「#772夢幻柔粉」，及DIOR傳奇正紅「#999緞光正紅」、「#999柔霧正紅」推出限定版，唇膏上同樣有著浪漫的晶瑩雪花圖騰，想要單獨買其中一支也沒問題。

▲Dior 經典五色眼影 金燦星夜限量版，NT$2,550。（圖／記者張毓容攝）



Dior經典的五色眼影粉體上也飄著浪漫雪花圖騰刻印，並推出2款完美呈現星光、夜空的限定色。「#549金燦星夜」以絢麗燦金為中間色彩，搭配蜜桃金、古銅金與絲絨棕色打造絢麗光芒；「#089繁星之夜」則是以深淺銀灰色、午夜藍，交錯醇厚酒紅色彩。

▲Dior 金燦粉霧絲絨脣膏 金燦星夜限量版，NT$1,400。（圖／記者張毓容攝）



而也是每年聖誕限定推出的「金燦粉霧絲絨脣膏」，這次唇膏體也浮雕上晶瑩雪花，加上高密度光燦粒子，一抹就能呈現出閃耀唇妝。今年同樣推出4款限量色，包含復古玫瑰棕#071繁星玫瑰、酒漬莓果色#072午夜熱吻、煙燻紫#073紫夜呢喃，和詢問度最高的奶茶裸粉色#070金燦柔粉。

▲Dior 超完美持久氣墊蜜粉 金燦星夜限量版，NT$2,550。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



還有絕不能錯過的當然是網上一曝光就引發熱議的超夢幻「奶茶色氣墊」！粉裸奶茶色皮革搭配藤格紋的氣墊粉盒中，是注入細緻金色亮粉的蜜粉，一拍就能讓肌膚閃耀細緻光芒，除了用於臉部提亮，也可輕拍於鎖骨處或肩膀後側，讓曲線更明顯更性感迷人。

全系列將於11月1日於全台上市，「超完美持久氣墊蜜粉」則於11月5日於「台北忠孝SOGO百貨」獨家首賣。

▲Bobbi Brown聖誕限定彩妝系列首要鎖定「五花肉高光」鑽石版和玫瑰奶茶色系眼盤。（圖／品牌提供）



美到犯規的聖誕限定美妝除了即將開賣的Dior「金燦星夜限量系列」，還有Bobbi Brown以優雅輕盈的芭蕾舞者和紐約街頭景色為靈感推出的「漫舞紐約芭蕾系列」，不全系列外殼包裝都變成一幅幅畫作，小紅書上超夯的「五花肉打亮」推出超閃鑽石版，還有帶有超仙又閃亮的限定4色眼彩盤，尤其揉合玫瑰奶茶色系的「#勃根地紅」更是美到哭。

▲Bobbi Brown 漫舞紐約4色眼彩盤，NT$2,000。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



其中兩款限量4色眼彩盤，集結了被美妝達人喻為最有仙氣的「極致鑽石眼影」，全新奶凍質地內含超細緻閃粉，不僅更服貼好上色，還有細緻閃耀光澤，共推出焦糖暖調棕色系的「#薑餅可可」和融合奶茶色系、玫瑰粉色的「#勃根地紅」。

▲Bobbi Brown 漫舞紐約鑽石美肌粉，#香檳玫瑰，NT$1,850。（圖／記者張毓容攝）



而在小紅書上被推爆的「金緻美肌粉」，被暱稱為「五花肉打亮」、「五花肉高光」，聖誕系列推出超閃鑽石光澤版。限量的香檳玫瑰色很適合亞洲人膚色，內含極細緻的高光鑽石閃粉，一抹就能提升氣色、閃出超美仙女光，可做打亮也可當作頰彩使用。

►更多「Bobbi Brown聖誕限定系列」試色、詳細介紹請看：Bobbi Brown聖誕彩妝太欠收！「五花肉打亮」鑽石版、玫瑰奶茶眼盤美到哭

▲香奈兒限定節慶香氛系列今年換上新包裝，不僅使用更方便，顏值也更高。（圖／記者張毓容攝）



還有每年聖誕限定系列都美出新境界的CHANEL香奈兒，今年限量節慶香氛系列全新包裝自帶超夢幻嫩粉色，拿在手上、擺在梳妝台都超有質感，其中透感磨砂瓶身設計的髮香噴霧，更是美到像仙女用的！

▲CHANEL N°5柔膚身體乳液，200ml，NT$2,570；N°5潤膚沐浴乳，200ml，NT$1,870。（圖／記者張毓容攝）



2020聖誕節，香奈兒推出5種全新質地的限量N°5香氛周邊，洗沐、護膚到髮香從頭到腳全都有， 喜歡若有似無、淡淡飄香的人，可選擇沐浴乳＆身體乳液來搭配，且今年換上全新「旋轉滑出式」瓶蓋，使用時更方便，不用再怕瓶蓋滑掉。

▲CHANEL N°5體香噴霧，100ml，NT$1,430；N°5隔離髮香霧，35ml，NT$1,830。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



N°5體香噴霧全白鑲金的極簡瓶身時尚感十足。而從半透明霧面玻璃瓶身透出淡粉色光澤的髮香噴霧，更是美到不行！全系列將於10月30日於全台上市，小香粉們千萬別錯過。

►更多「香奈兒限量節慶香氛系列」開箱影片、詳細介紹請看：香奈兒聖誕香氛換上超夢幻嫩粉色！髮香噴霧美到根本仙女用的

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