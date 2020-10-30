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腕錶該送原廠保養了！　錶背滾筒提示已戴月份好炫

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▲▼ URWERK 。（圖／公關照）

▲URWERK限量25只的UR-220 All Black腕錶，4,680,000元。（圖／URWERK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

充滿科技感的URWERK，將新舊融合，推出進化版的UR-220系列All Black為鈦金屬配不鏽鋼腕錶，賞玩重點是品牌獨創的「抹油提示器」重新回歸，並且改良更新，由兩個並排滾輪組成，上面的數字代表機芯已運作的月份，意即從戴上新錶的那一刻起，只要拿開錶背的安全針並按鈕，滾筒即開始計算時間，直至顯示39個月，代表腕錶該送原廠保養了。

▲▼ URWERK 。（圖／公關照）

▲UR-220 All Black腕錶的錶背有「抹油提示器」，顯示機芯累積運作時間及提示保養。

URWERK UR-220系列All Black腕錶如此獨特的設計，不僅示務實提醒錶主該定時保養腕錶，以浪漫層面而言，也象徵錶款見證的時光；錶面則顯示專利衛星漫遊顯示技術，卡羅素三支臂上的衛星轉頭各有4個代表小時的數字，轉頭與逆跳分針一同前行，直至下一個整點分針回撥，開始與下一個小時轉頭前進。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲Richard Mille RM72-01 LIFESTYLE自製機芯計時碼錶紅金款。（圖／Richard Mille提供）

看似前衛但其實帶著浪漫因子的設計，還包括Richard Mille第一款自製飛返計時碼錶機芯的RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼，結合音樂概念呈現時標3、8、11的三拍子節奏定調，具60秒、60分鐘與24小時計顯示，品牌也特別強調此機芯雖複雜但纖薄，厚度僅6.05毫米，甫發表已獲台灣收藏家青睞。

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關鍵字：

URWERK, Richard Mille
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