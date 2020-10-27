性感木質調好迷人！Jo Malone聖誕香氛「午夜麝香與琥珀」現身

▲Jo Malone 2020聖誕派對系列，讓人陷入選擇障礙。（影／記者曾怡嘉）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

Jo Malone每年推出的聖誕限定香氛總讓香民們敲碗期待，今年以《大亨小傳》為靈感，用紙醉金迷的華麗復古，帶領大家回到最美麗時代，全新的午夜麝香與琥珀香水，跳脫以往的小清新，溫暖東方木質調聞起來很性感，除了限定香氣，還有多款聖誕禮盒組，正式宣布佳節的到來。

▲Jo Malone 午夜麝香與琥珀，100ml，5,300元。

Jo Malone今年推出午夜麝香與琥珀作為聖誕限定香氣，魅惑性感的木質調，噴上讓人彷彿與香氣溫暖共舞，每年聖誕必出苦橙香氛、松木與桉樹系列也不缺席，各式蠟燭、居家香氛與擴香讓你買到手軟，給你最迷人的冬日氣味。

▲Jo Malone 繽紛聖誕限量香水組，3,700元。

每年限定推出的五款季節香水，分別為苦橙香水、白苔與雪鈴花香水、玫瑰與星玉蘭香水、綠杏仁與紅醋栗香水以及甜薑餅香水。

▲Jo Malone 繽紛聖誕旅行組 ，4,600元。

專為旅行時所打造的聖誕組合，包含鼠尾草與海鹽香水、青檸羅勒葉與柑橘去角質沐浴露，以及英國梨與小蒼蘭潤膚霜。

▲以冬日樹林銀杉氣息傳遞佳節祝福。（圖／品牌提供，以下同）

英國有機保養Neal's Yard Remedies聖誕系列以「禮讚自然之美」為主題，包裝設計將樹木的年輪轉譯為富有生命力的線條圖像，呼應自然萬象的斑斕色彩。

▲Neal's Yard Remedies 冬日樹林室內香氛噴霧，45ml，660元。

今年首度推出2020年聖誕限定專屬氣味，以歐洲冷杉為主調，揉合絲柏、乳香，讓人一聞彷彿踏入冬日樹林。更首次推出冬日小植栽環保包裝，以回收木頭纖維製成，只需在花盆內裝滿土壤和一、兩顆種子，種植在花園或窗台，就可賦予嶄新生命。

▲Neal's Yard Remedies 野玫瑰亮采冬日小植栽，700元。



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