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不開岔、不跑位！揭開「人間芭比」Lisa完美瀏海3大技法

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▲▼Lisa瀏海。（圖／翻攝自lisa IG）

▲Lisa的厚瀏海是她的註冊商標。（圖／翻攝自IG/lalalalisa_m）

記者曾怡嘉 / 台北報導

有「人間芭比」之稱的Lisa近來人氣破表，堪稱代言女王。她精緻的外型加上出色的表演造型，總成為討論焦點，日前她的一頭完美瀏海引發高度關注，跳舞動作再怎麼大，瀏海就是聞風不動，讓網友們好生羨慕。

瀏海是女生修飾臉型的安全感，更是造型加分利器，但往往風一吹就跑位、岔開真的很尷尬，但Lisa就有本事讓瀏海乖乖聽話，她曾公開透露一個動作固定瀏海，讓表演的每個瞬間都美得像時尚大片。

▲▼Lisa瀏海秘密。（圖／翻攝自韓綜《認識的哥哥》）

▲定型液是她不可或缺的造型品。（圖／翻攝自jtbc韓綜《認識的哥哥》）

▲▼ Lisa瀏海。（圖／品牌提供）

▲Lisa私下愛用的使這瓶！

1.定型液噴好噴滿

LISA曾分享自己瀏海能無時無刻完美，全靠定型液幫忙，噴好噴滿就對了。所以選擇適合的定型液格外重要，她最愛的魅尚萱雪花捲翹噴霧，透過透過雪花噴灑技術，打造不僵硬且可梳理的自然造型，內含摩洛哥堅果油、雪松精油等７種精油等，造型後依然光澤滑順。

▲▼Lisa瀏海秘密。（圖／翻攝自韓綜《認識的哥哥》）

▲髮捲也是她的好幫手。（圖／翻攝自jtbc韓綜《認識的哥哥》）

2.隨身帶小細梳

瀏海的好幫手非小細梳莫屬，細小的齒間空隙能梳理整齊瀏海，尤其像Lisa這種有厚度的妹妹頭，一把實用的小細梳，隨身必帶。

3.厚度瀏海看先天條件

Lisa天生髮量就不少，瀏海附近的髮流和厚度也很有條件做出這種妹妹頭造型，除了造型液和梳子備好外，也要看看先天的秀髮條件。髮型師建議像這種後瀏海，建議吹整時可以分成2-3層，吹整完就噴上定型液，分層處理能幫助瀏海不跑位，更能避免一次在頭髮表面噴太多定型液，導致僵硬不自然。

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關鍵字：

lisa, 瀏海, 造型, 技巧
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