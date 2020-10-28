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BLACKPINK《Lovesick Girls》點閱破2億！MV造型秀迷人腰線網讚爆

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喜歡韓團BLACKPINK的粉絲想必已經被全新回歸專輯中的主打歌《Lovesick Girls》給洗腦了。不但有著嚷嚷上口的旋律，表演時的穿著更是吸睛！今日就讓我們一同來解析個成員的舞台穿搭吧：

 Lisa

想知道時下最新流行的服裝為何嗎，那就是Lisa身上穿著的兩件式挖空上衣。除了襯出性感的身形曲線，挖空罩衫更賦予誘惑般的魅力，簡單和單寧短褲搭配便超級有型。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

想突顯自身的九頭身比例嗎？那麼在穿搭時選擇短版上衣／夾克，再配上一條高腰長褲，便可完美襯出高挑身形。此外，Lisa服裝上的裝飾鎖鏈則替造型注入滿滿的酷炫活力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

在這，Lisa又再度穿上了剪裁獨特的「鏤空上衣」，賦予性感馬甲另一溫柔層次，而褲子也採用相同設計手法，大膽襯出姣好身材和自信魅力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

常見的運動背心還能怎樣造型？不妨和Lisa一樣，選擇一件馬甲式腰帶，並透過與褲子相同的色彩延伸腿部比例，最後在腳踩一雙馬丁鞋，展現酷女孩的時尚態度。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jennie

有別於Lisa的不規則剪裁，Jennie選擇以袖套搭配短版背心，並穿上中低腰剪裁的丹寧褲，襯出完美人魚腰線，值得注意的是，褲頭上呈現V字領的繫帶更巧妙提升整體性感度。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

看到該套造型，便可發現BLACKPINK本次的主打曲服裝走的路線為何：強調挖空剪裁、勾勒身形曲線的彈性布料／馬甲。下半身Jennie則搭配上寬鬆版型的勳章短褲，與鵝黃共塑活力繽紛姿態。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

倘若平時有在關注Jennie的你，一定都知道Jennie對貝蕾帽的喜愛。然而在全新主打曲的造型中，Jennie也不忘帶上一頂貝蕾帽，並搭配上一身龐克女孩的裝束，展現自身的時髦品味。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

穿上繡有數字22的亮片澎袖馬甲上衣，並配戴上織帶造型頸鍊，打造結合運動員和拉拉隊的俏麗衣裝。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rose

以學院風的格紋針織衫搭配針織短裙彰顯Rose的甜潤氣息，然而仔細看便可發現服裝造型上的細節巧思！除了將別針飾於裙子上，脖子上的層次鎖鏈更替造型佐上濃厚的叛逆氣息。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

短袖T-Shirt和短裙的搭配早已不稀奇，但Rose卻能將這身看似單調的造型佐上別具的個人品味。好比金屬眩光的吊帶裝飾、牙爪造型頸鍊、又或短裙外的硬挺圍裙，皆是形塑酷女孩不可或缺的玩味單品。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

丹寧小洋裝該如何選擇才能襯出可愛又帶性感風韻的樣貌呢？此時不妨參考Rose這一身裝扮，以交錯繫帶勾勒撫媚氣息、印彩圖紋和綁帶肩帶襯出甜潤氛圍，可說是細節中隱藏魔鬼巧思。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jisoo

比起普遍常見的款式你更喜歡混搭風嗎？那麼一定要參考Jisoo這一身正裝混性感落肩襯衫！除了可看見西裝外套和領帶的採用，高腰百褶短裙的搭配更顯青春俏麗。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女孩們可以這樣造型網襪！一般穿著時都會盡量避免讓網襪褲頭露出裙子／褲子外，但Jisoo卻將褲襪拉至肚臍上，如此創新的造型手法不但超吸睛，也更加突顯出迷人的腰線。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

再來像是雙馬甲的造型也非常值得女孩們一試。除了能勾勒出身形曲線，也可替純色T-Shirt罩上女人味十足的誘惑力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

有別於Lisa身穿的不規則剪裁大學Tee，Jisoo反倒以勾線針織衫取代，在賦予溫暖層次同時，與緞面小洋裝的搭配更在視覺上引起一波衝突魅力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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