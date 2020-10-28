李棟旭《九尾狐傳》帥出新高度　連幾套造型直接搶走趙寶兒風采

由李棟旭與趙寶兒主演的韓劇《九尾狐傳》，是講述一部生活於都會生活中的九尾狐，在找尋千年以前的愛人時，所遭遇的奇幻故事。雖然劇情加入了驚悚的成份，但男、女主角之間的化學反應仍看頭十足，從開播前曝光的形象照、採訪拍攝畫面，不難看出兩人的CP感真的太強。

《觸及真心》後李棟旭再次擔綱男主角，飾演一名千年的九尾狐，帥氣程度超越《鬼怪》時的陰間使者，更比擔任節目製作人的女主角趙寶兒還要搶眼，李棟旭目前已經換過西裝、風衣、襯衫等穿著，也為了符合山神的形象，曾以古裝的造型現身，迷人嫵媚的模樣直逼女主角魅力。

首先出現在婚禮的李棟旭，為了抓拿在人間為非作歹的狐狸精，選擇以經典黑色西裝亮相，揹著抓妖工具長刀，整體氛圍莫名的熟悉，就像《鬼怪》陰間使者再現。

與女主角趙寶兒找尋真相搭船到小島時，則以墨綠色西裝套裝登場，是不是再次超越帥氣的臨界點。

除了正式的西裝選擇，李棟旭也換有率性風的造型，像是深色風衣外套裡頭搭配素面T-Shirt及長褲，展現隨性不羈的氣場。

女主角趙寶兒為了報答李棟旭，邀請他到家吃晚餐，李棟旭穿著白色襯衫搭配黑色長褲出席，可以看出他對這場約會的重視。

最後在擔任山神時，李棟旭為了符合角色需求，選擇不同風格的古裝造型，不論是藏青色或正紅色，皆有不輸女主角的嫵媚感，讓人忍不住多看一眼。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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