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《艾蜜莉在巴黎》造型師你知道多少？《穿著Prada的惡魔》梅姨造型都出自她手

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今年78歲的Patricia Field憑藉著她那獨樹一幟的審美觀，將服裝轉化為玩具，不論平價，或是奢華，透過她那獨特的原創精神，把世人認定俗氣或男性化的服飾設計，混搭拼湊，巧妙地展現女性亦剛亦柔的多元樣貌。在做造型時，Patricia Field更秉持著「擁有的資訊越多，亦代表著成功的機會越高」的理念，每次皆以藝人本身的氣質及角色的個性出發，打造合適的穿搭，卻也同時注入個人的風韻於其中。

Carrie Bradshaw

當年縱橫全球的美國浪漫喜劇《慾望城市（Sex and The City）》，自最後一集播出以來，已過了16年之久，當時Patricia Field為劇中女主Carrie Bradshaw（Sarah Jessica Parker飾）所打造的造型，至今仍是許多女孩們心目中的時尚指標，那大膽前衛的搭配理念，更使她六次入圍艾美獎「最佳影集服装獎」，並影響當時整個時尚產業的風氣。

早在20幾年前「Casual Friday」還只是個口號時，Patricia Field就已為Carrie Bradshaw的平日穿著換上了背心混澎澎紗裙的裝扮，展現既青春又充滿少女心的一面，同時，腳踩的高跟鞋也替整體造型注入成熟的女性風貌。

另外Patricia Field擅長將男性單品混搭至女裝中的獨具品味，皆使當時的上班族女性從時尚穿搭中正視自己的權利。

再來像是繽紛色的洋裝與鉚釘腰帶的搭配，抑或將看似睡衣的蕾絲洋裝配上亮片大衣，均替當時的時尚審美帶來衝擊性的視覺饗宴。

除了改變當時女性對時尚穿搭的觀點外，Patricia Field在劇中選用的服裝及配件，皆深深牽連著女性對時尚的崇尚，好比Fendi經典的Baguette包、Dior馬鞍包，都同樣因這部戲躍升為年輕人眼中的IT包，另外她為Carrie Bradshaw量身訂製的「Carrie」項鍊，更在全球掀起字母項鍊熱潮，為不少精品品牌帶來龐大的收益。

Miranda Priestly

2006年，Patricia Field受邀擔任時尚界經典之作《穿著Prada的惡魔（The Devil Wears Prada）》造型師，她不僅為女魔頭主編Miranda Priestly（Meryl Streep），打造一套又一套的經典穿搭，更憑著她獨具的審美學入圍 2006 年奧斯卡與BAFTA「最佳服裝設計獎」。

為了完美詮釋Miranda Priestly那高冷的角色個性，造型前，Patricia Field秉持著「在角色與演員之間找到一條平行線」的理念，早已先與Meryl Streep討論她眼中的時尚總編是什麼樣子，進而將角色設定為高尚優雅的形象，並果斷地將Donna Karen於80至90年代推出的一系列的大氣優雅服裝作為參考。

因此，相較於Carrie Bradshaw大膽多元的穿衣風格，Patricia Field為Miranda Priestly零身打造的衣櫃也相對高雅且大器。然而為了不個人性格，Patricia Field也時常為Miranda Priestly搭配上造型吸睛的墨鏡、色彩鮮明的圖騰絲巾、手套...甚至耳環等小型珠寶，展現她貴為時尚總編的敏銳度。

Emily Cooper

2020年最具話題性的影集《艾蜜莉在巴黎（Emily in Paris）》，從帽子、服裝、配飾到包款，皆是眾人關注的最大焦點。劇中，Patricia Field不但跳脫過往「女強人風範只能以襯衫與褲裝型塑」的既定印象，更研發新穎混搭法、融入時下年輕元素，讓女孩們不在受過往的時尚經典而有所拘束。

倘若你也看過上述提及的《穿著Prada的惡魔》與《慾望城市》，想必不難從Emily的造型搭配中再次看出Patricia Field的個人風韻，好比帽飾、寬腰帶、絲巾等小配件，皆曾出現於其他兩部作品中大量現身，為女主的造型增添畫龍點睛效果。然而，相較過往略微成熟的豹紋印花與深色調選擇，她則改選用黑、紅、白等素色及花卉或格紋設計，符合Emily的年齡以及時下年輕人的審美品味。

不過，Patricia Field仍延續她那不配戴過多珠寶來打造角色氣質的偏好，而是藉由代表角色的配色剪裁展現主角性格，好比桃粉或青蘋果綠等繽紛用色、俐落剪裁和迷你短裙等...都像極女主角Emily樂觀甜美的個性。

整體造型方面，Patricia Field告別過往的經常使用的襯衫與褲裝，改透過服裝布料上的圖紋、包包及飾品，彰顯Emily精明的工作能力，雖然看似俏皮甜美，其實也影射出Emily知性的輕熟女形象，彷彿巧妙地將Carrie Bradshaw與Miranda Priestly的魅力集結一身。

此外，Patricia Field也向混搭始祖的稱號看齊，讓女主角Emily身穿充滿法式風情的襯衫洋裝與千鳥格紋貝雷帽，同時卻在外頭罩上一件拼接牛仔外套，完美將兩種截然不同的風格結合，打造全新「街頭知性風」。另外還有豹紋圖印的粉色小洋裝配上復古墨綠色夾克，兼具帥氣與甜美，提供「龐克甜美」的一個全新穿搭範本。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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