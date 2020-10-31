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5款精品級護唇膏仙女必備！愛馬仕男生搶買　TOM FORD透明小金管絕對斷貨

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最近的天氣明顯感受到涼意，護唇膏絕對是進入秋冬不可或缺的品項之一！各大專櫃精品品牌紛紛推出護唇膏，不僅包裝是精品級的，就連滋潤度也沒有在開玩笑！

BYREDO彩妝系列護唇膏：首度進軍彩妝界

瑞典文青香氛品牌BYREDO近期首度進軍彩妝界，首波推出唇膏、煥彩膏、眼影盤、睫毛膏等等彩妝，其中這款護唇膏的討論度也是居高不下，除了金屬質感造型讓人想要蒐藏外，這款護唇膏呈現微微霧面的效果，不會給人過於油膩的使用感受，滋潤度卻非常足夠！

Gucci 護唇膏#1：青松綠包裝質感破表

Gucci唇膏系列有多種質地、妝效，其中潤唇系列中的透明護唇膏滋潤度十分優秀，可以讓雙唇擁有自然光澤和足夠的水份，唇膏蓋的青松綠色由Alessandro Michele特別挑選，並搭配上金色的管身，就算只是補個護唇膏也要看起來優雅、氣質！

Rouge Hermès潤唇膏：與愛馬仕最近的距離

愛馬仕在2020年正式進軍美妝界，大家都說這大幅拉近了愛馬仕和大家的距離，其中他們的潤唇膏非常熱銷，管身同樣以金屬、鍍金和漆彩組合而成，整體手感非常好之外，對於雙唇的潤澤度也十分足夠。

目前可以入手的通路有：愛馬仕復興SOGO百貨專門店 (1F)、Bellavita旗艦店和新光三越信義新天地A8一樓美妝香水快閃店。

香奈兒COCO超水感修護唇膏：潤唇複方滋潤豐盈

這款潤唇膏和他們家Rouge COCO系列中唇膏相同，都含有潤唇複方（Complexe Hydratendre），一抹就能夠讓雙唇充滿滋潤、柔軟的感受，並且給予持久的潤澤感受，質地非常細膩，也很適合用於唇妝之前的打底！

TOM FORD太陽輕吻金箔潤唇膏：限定斷貨稀有必搶

這系列金箔潤唇膏只要一上市，就又是銷售一空！金色的管身內包覆著透明的護唇膏，而透明的唇膏內又有24K金金箔，透明護唇膏上到唇上後，會隨著膚溫慢慢地變換成淡淡的粉紅色，除了值得蒐藏外實用度也非常的高啊！

5款精品級護唇膏推薦參考價格

BYREDO彩妝系列護唇膏，NT$1,500
Gucci 護唇膏#1，NT$1,300
Rouge Hermès潤唇膏，NT$2,250
香奈兒COCO超水感修護唇膏，NT$1,280
TOM FORD太陽輕吻金箔潤唇膏，NT$2,000

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 護唇膏, Gucci, Byredo, 愛馬仕, 香奈兒, TOM FORD
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