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妹妹頭落伍！秋冬瀏海4種新選擇　中分觸角、羊毛捲散發溫柔小姐姐感

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瀏海絕對是影響第一印象的重要因素！因此瀏海趨勢也時常受到討論，2020秋冬，比起把額頭擋住的妹妹頭瀏海，能夠修飾臉部線條的旁分更為大勢。

以下就從最近韓星的髮型剖析，來看看今年瀏海應該怎麼留最on trend！

修飾效果滿分的隱藏式瀏海：吳漣序

她的髮型乍看之下是沒有瀏海的中分，但其實在靠近臉頰兩側的部分有修剪出瀏海的層次，長度落在顴骨下方一些，厚度約落在兩個指節，這樣的分量進可攻、退可守，將頭髮紮起來時可以修飾臉部線條，披散時又能融入其他髮絲中。

時尚寵兒御用觸角瀏海：宣美、韓善伙、金賽綸

說到今年的瀏海，怎麼能漏掉觸角瀏海呢？也是以中分的髮型來延伸，厚度上只要抓一些些出來即可！長度上則可以隨心所欲，不同長度的觸角薄瀏海，可以營造出不同的氛圍，像宣美瀏海的長度偏長，營造了有點高冷、時尚的感覺；而善伙的瀏海散落在兩側，再將頭髮紮成低馬尾或包頭，給人一種溫柔的感覺。

不能錯過的復古捲瀏海：李遐怡

今年最常聽到的兩個字，那絕對非復古莫屬了！將瀏海燙捲，或是用電棒整理成一個彎度都不稀奇，優雅復古瀏海的特點是，在靠近髮際的部分是大捲，而接近髮尾的部分彎度則再明顯一些，雖然在捲度上有層次，但整體呈現出來效果是十分整齊的，更能體現復古女伶優雅的氛圍。

自然不造作的羊毛捲瀏海：李善彬

李善彬先前在韓劇《法外搜查》中的造型，就是份量感十足的羊毛捲！這款捲度很重要的就是要將髮質顧好，展現出光澤才不會有毛躁感，羊毛捲會給人一種較為活潑的感覺，而稍短的瀏海也能弱化臉部線條，讓人看起來更加柔和好親近喔！ 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

2020秋冬瀏海趨勢：時尚中分、復古女伶捲、羊毛捲…讓你親和力up的4種選擇！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 瀏海, 髮型, 復古女伶捲, 羊毛捲
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