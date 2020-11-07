秋冬6大外套就該這樣挑！墊肩款西外、無帽羽絨衣是必備款

終於又到了可以把自己包裹起來的季節！雖然因地球暖化的緣故，世界各地的氣溫皆逐漸上升中，甚至到了台灣，冬天更是一年比一年暖和，除了藉此呼應大家一同愛護地球，也該好好珍惜這些能穿上大衣外套的日子呀～快來跟上編的腳步，看看哪些款式是今年必備款：

西裝外套

西裝外套不外乎是一年四季、女性襯托中性質感的時髦單品，然而面對寒冷的冬日，Oversized版型不但能增加內裡多層次的穿搭，強調肩線的墊肩款更是今年秋冬必收的！無論是繫上腰帶、扣上扣子、或是隨性敞開，都能展現出女性的霸氣美。

風衣

天氣冷了，第一時間除了西裝外套，風衣也是必出動的淑女首選！但今年要選購的重點有兩點：第一，拼接設計。不管是面料、抑或色彩的相異，皆能碰撞出嶄新視覺，甚至巧妙修飾身形; 第二，袖口寬度。除了普遍常見的直線條剪裁，帶有弧形輪廓、宛如宮廷袖的設計，儘管是簡單配上簡約針織衫，也能輕鬆呈現復古質感喔！或是袖口縫有釦環繫帶的也能塑造澎袖的效果。

皮革夾克

相信有不少女孩應該都擁有一件百搭款的黑色皮革夾克，倘若這樣的話，編在這邊建議你可以嘗試亮面漆皮的彩色款式，不僅僅是替秋冬造型添佐上不一樣的韻味層次，也讓你的整體衣著因漆皮光澤與色彩的跳Tone顯得時髦而不乏味。

泰迪熊外套

在外套款式中，顯少女孩嘗試的“泰迪熊外套”，雖然在去年早已開始流行，但今年的火紅程度更勝去年！除了具有抗寒保暖的實用性，穿在身上更是舒適。建議搭配薄面料的上衣，才不會造成腫脹的視覺感。

羽絨外套



為了顛覆羽絨外套一向給人的笨重氛圍，近幾年開始便能看見陸續改舊換新的時髦設計，當中又以換上大地色系的廣受眾多女孩喜愛。

購買時也不妨選擇無帽子的款式，雖說少了保暖頭部的功效，但卻多了帥氣又俐落的氛圍。

大衣

在選擇大衣時，則可從想要呈現的風格質感下手，舉例來說，大面積翻領顯得率性且大器，相反地，面積小的翻領則較為正式俐落。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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