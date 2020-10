莉莉柯林斯也曾低潮過！四句人生體悟：「發生在你身上的任何事，都是好事」

NETFLIX影集《艾蜜莉在巴黎 Emily in Paris》紅遍全球,女主角莉莉柯林斯(Lily Collins)精彩演出有目共睹,私下的她一直給人正能量滿滿的印象,不過她的人生並不是一路順遂。一起看看現在的她,如何看待自己與人生。

在 Instagram 查看這則貼文 Lily Collins(@lilyjcollins)分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 上午 11:07 張貼

現代版奧黛麗赫本

被媒體譽為「現代版奧黛麗赫本」的莉莉柯林斯,是搖滾巨星Phil Collins菲爾柯林斯之女,從影以來演出電影《攻其不備The Blind Side》、《魔鏡,魔境Mirror, Mirror》、《真愛繞圈圈Love, Rosie》都獲得好評,今年更以NETFLIX影集《艾蜜莉在巴黎》再度爆紅,更從2014年起就擔任LANCOME蘭蔻代言人至今。精緻的面孔,優雅不做作的甜美迷人氣質,充滿智慧以及開朗的活力,正與LANCOME蘭蔻傾聽女人、了解女人理念的形象不謀而合。

她也曾經低潮過

私底下的莉莉柯林斯對於文字也相當熱愛,在2017年時推出個人自傳〈Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me〉,書中打破了大家對她人生勝利組的印象,莉莉柯林斯坦蕩地寫出自己家庭問題、厭食症及種種低潮!一起來看看私底下的莉莉,現在對人生有哪些體悟跟看法。

「擁有『光鮮亮麗』的社群表象之下,更多時候內心是脆弱孤獨的」

我很幸運的是成長過程還不是社群軟體蓬勃發展的時候,我享受與家人、朋友的相處,他們的肯定對我來說才是最重要的!但這並不代表我不熱愛社群,我喜愛與人交際,而現在我透過社群分享以往感到不安全感、低潮的經驗,藉此鼓勵更多女生,甚至讓她們即便是身處不同國界都能幫助彼此,我想這就是社群的奇妙之處,它展現女人光鮮亮麗的一面,但又能幫助女性在脆弱時刻得以慰藉!雖然大多時候他們在社群上擁有華麗漂亮的一面,內心往往是孤獨脆弱。重點是,當你感到無助,記住,尋求幫助絕對不是示弱的表現!

「發生在你身上的任何事,都是好事」

我知道這句話很老梗,但我堅信「everything happens for a reason」任何發生在你身上的事都是好事,即使現在的你身處難關,但也許走錯路的瞬間,是要讓你遇見更美好的風景,看錯一個人是要讓你遇到對的人。你必須活在當下,告訴自己你可以從中學到什麼,要記得,事情的影響永遠比你想像的還要遠,你不知道何時會影響生活,只要正面思考,必有回報!

「接納自己『與眾不同』的地方,更能活出有魅力的自己」

我6歲時搬到洛杉磯,不像當地居民擁有健康亮麗的「小麥膚色」,我蒼白的肌膚、又粗又濃的眉毛曾經讓我成為笑柄,我試著拔掉修整濃眉好讓我看起來跟大家一樣,但我發現我討厭那不是自己真正的模樣!更多時候,當你開始愛上自己的「古怪之處」,接納自己與眾不同的地方,反而更加獨一無二,是難以被取代的美麗商標!

「真正的美麗,來自內心真正的快樂!」

擔任LANCOME蘭蔻代言人是我最大的榮幸,然而每當更近一步了解蘭蔻,更明白女人真正的美麗樣貌!所謂的美麗,不只是女人精緻的外表,更多是女人的力量,由內而外散發的氣質,對喜愛的事物充滿熱情,有能力讓自己變得更好,擁有明辨是非,勇於為弱勢發聲,蘭蔻讓我知道,真正的美麗,不僅僅是塗著漂亮色彩的雙唇,更是說出來的話!藉由幫助他人,使內心富足,發自內心的喜悅、全心接受自我、以及身邊有所愛的人的陪伴,自然散發動人光采!

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 演活《艾蜜莉在巴黎》的莉莉柯林斯,其實也曾低潮過:「擁有光鮮亮麗的社群表象之下,更多時候內心是脆弱孤獨的」

● 《我的婆婆》將結局!直率小鷗、潑辣大美…劇中5人5色妝髮風格統整!

● 《半是蜜糖半是傷》白鹿爆紅!劇中文藝系唇色大公開,3CE、M.A.C...一起入手!