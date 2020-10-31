莉莉柯林斯也曾低潮過！四句人生體悟：「發生在你身上的任何事，都是好事」

NETFLIX影集《艾蜜莉在巴黎 Emily in Paris》紅遍全球，女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）精彩演出有目共睹，私下的她一直給人正能量滿滿的印象，不過她的人生並不是一路順遂。一起看看現在的她，如何看待自己與人生。

在 Instagram 查看這則貼文 Lily Collins（@lilyjcollins）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 22 日 上午 11:07 張貼

現代版奧黛麗赫本

被媒體譽為「現代版奧黛麗赫本」的莉莉柯林斯，是搖滾巨星Phil Collins菲爾柯林斯之女，從影以來演出電影《攻其不備The Blind Side》、《魔鏡，魔境Mirror, Mirror》、《真愛繞圈圈Love, Rosie》都獲得好評，今年更以NETFLIX影集《艾蜜莉在巴黎》再度爆紅，更從2014年起就擔任LANCOME蘭蔻代言人至今。精緻的面孔，優雅不做作的甜美迷人氣質，充滿智慧以及開朗的活力，正與LANCOME蘭蔻傾聽女人、了解女人理念的形象不謀而合。

她也曾經低潮過

私底下的莉莉柯林斯對於文字也相當熱愛，在2017年時推出個人自傳〈Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me〉，書中打破了大家對她人生勝利組的印象，莉莉柯林斯坦蕩地寫出自己家庭問題、厭食症及種種低潮！一起來看看私底下的莉莉，現在對人生有哪些體悟跟看法。

「擁有『光鮮亮麗』的社群表象之下，更多時候內心是脆弱孤獨的」

我很幸運的是成長過程還不是社群軟體蓬勃發展的時候，我享受與家人、朋友的相處，他們的肯定對我來說才是最重要的！但這並不代表我不熱愛社群，我喜愛與人交際，而現在我透過社群分享以往感到不安全感、低潮的經驗，藉此鼓勵更多女生，甚至讓她們即便是身處不同國界都能幫助彼此，我想這就是社群的奇妙之處，它展現女人光鮮亮麗的一面，但又能幫助女性在脆弱時刻得以慰藉！雖然大多時候他們在社群上擁有華麗漂亮的一面，內心往往是孤獨脆弱。重點是，當你感到無助，記住，尋求幫助絕對不是示弱的表現！

「發生在你身上的任何事，都是好事」

我知道這句話很老梗，但我堅信「everything happens for a reason」任何發生在你身上的事都是好事，即使現在的你身處難關，但也許走錯路的瞬間，是要讓你遇見更美好的風景，看錯一個人是要讓你遇到對的人。你必須活在當下，告訴自己你可以從中學到什麼，要記得，事情的影響永遠比你想像的還要遠，你不知道何時會影響生活，只要正面思考，必有回報！

「接納自己『與眾不同』的地方，更能活出有魅力的自己」

我6歲時搬到洛杉磯，不像當地居民擁有健康亮麗的「小麥膚色」，我蒼白的肌膚、又粗又濃的眉毛曾經讓我成為笑柄，我試著拔掉修整濃眉好讓我看起來跟大家一樣，但我發現我討厭那不是自己真正的模樣！更多時候，當你開始愛上自己的「古怪之處」，接納自己與眾不同的地方，反而更加獨一無二，是難以被取代的美麗商標！

「真正的美麗，來自內心真正的快樂！」

擔任LANCOME蘭蔻代言人是我最大的榮幸，然而每當更近一步了解蘭蔻，更明白女人真正的美麗樣貌！所謂的美麗，不只是女人精緻的外表，更多是女人的力量，由內而外散發的氣質，對喜愛的事物充滿熱情，有能力讓自己變得更好，擁有明辨是非，勇於為弱勢發聲，蘭蔻讓我知道，真正的美麗，不僅僅是塗著漂亮色彩的雙唇，更是說出來的話！藉由幫助他人，使內心富足，發自內心的喜悅、全心接受自我、以及身邊有所愛的人的陪伴，自然散發動人光采！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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