盤點《艾蜜莉在巴黎》17款精品包　珍珠包、流蘇包吸晴度滿分

自從《艾蜜莉在巴黎》播出後，隨即成為大夥見面時討論的話題，從Emily在劇中的服裝穿搭、包鞋行頭到精彩戀愛史，全是女孩們好奇的焦點，好奇Emily在影集中到底拎過幾個精品包嗎？還想知道每個包包的來頭嗎？那這篇包款整理千萬不能錯過！Emily拎過的17款包包都在這。

1、Staud Bissett 迷你水桶包

創立於2015年的洛杉磯新銳品牌Staud，因簡約俐落的風格及創新設計，受到許多時尚達人的喜愛。

2、Chanel 絨毛拼接口蓋包

香奈兒於 2019秋冬系列推出的絨毛拼接口蓋包，搭配可斜揹的金屬皮穿鍊，兼具造型與實用性。

3、Chanel鍊帶包

同樣出自香奈兒2019秋冬系列的鍊帶包，既優雅又甜美，無疑是女孩們的入門款首選。

4、Chanel珍珠口蓋包

來自香奈兒2019秋冬系列的珍珠口蓋包，搭配經典菱格紋設計十分別致。

5、Chanel 19小型桃紅色腰包

首次於2019年推出的Chanel 19包，是已故Karl Lagerfeld的最後作品，19秋冬系列首推迷你尺寸的腰鍊包款式。

6、Chanel珍珠造型包

誕生於2015年度假系列的珍珠造型包，絕對是增添穿搭亮點的不二之選。

7、Chanel Evening by the Sea Clutch

在2019度假系列亮相的菱格紋手拿包，延續品牌固有的典雅氣息。

8、Chanel Round as Earth圓形包

在2017年秋冬系列登場的Chanel Round as Earth圓形包，外型上印有80及90年代所使用的品牌標誌，加入個性十足的金屬鍊條設計。

9、Aldo Handful Dome Satchel 手提包

你以為Emily只揹奢華精品包那就錯了！影集中也曾拿過Aldo推出的手提包系列，包身上的條紋蝴蝶結相當搶眼。

10、ASOS 流蘇包

喜愛特殊造型包款的Emily，ASOS流蘇包絕對能榮登第一名，細看還有拉鍊設計相當貼心。

11、Marc Jacobs相機包

一眼就能辨識的Marc Jacob經典相機包，換上俏皮的果凍材質，桃粉色符合Emily甜美形象。

12、Kate Spade Nicola Twistlock肩背包

適合秋冬的毛絨材質，Kate Spade Nicola Twistlock肩背包為寒冷的季節注入一絲暖意。

13、Kate Spade Dorie水桶袋

以品牌黑桃圖案透過編織打造的Kate Spade Dorie水桶袋，極具童趣感。

14、Yens Face硬殼包

充滿童心的Yens Face Acrylic 硬殼包，是參加時尚晚宴的個性包款首選。

15、Patricia Field Jody Morlock 手繪風肩背包

由《艾蜜莉在巴黎》造型師Patricia Field設計的Jody Morlock 亮黃色手繪風肩背包，讓人眼睛為之一亮。

16、Y/Project迷你手風琴包

Glenn Martens所設計的Y/Project迷你手風琴包，展現18世紀的哥德式風格。

17、Christian Louboutin Elisa迷你單肩包

除了有Christian Louboutin標誌性Logo，包身鑲有水鑽，是派對及晚宴必備的時髦行頭。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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