安格斯12星座一周運勢10/26-11/01　水星逆行第二週，友情是處女、巨蟹的轉機

牡羊座 3.21～4.20

水逆持續，不過太陽在上週末位移後，全星座運勢又開始有不一樣的轉變，少了太陽原本帶來的壓力，也使煩躁不安的羊兒，吃下一顆定心丸，原本難以抉擇、覺得困擾的事，這週將有明快直接的決定。不論工作或感情，本週都不適合歹戲拖棚，不妨快刀斬亂麻，有機會可以擺脫不上不下的時期。

金牛座 4.21～5.20

太陽走到7宮，對於牛座來說得暫且放下水逆陰影，這週的你需要全心經營人際、感情運勢，不論是人與人之間的互動交流，進與退、疏離與熱情，都要拿捏好，只要打理好你的人際圈，自然能找到貴人，在工作、感情上助你一臂之力；相反的，這段社交頻繁的日子，要是過於自我、自閉，也可能被別人大扣分喔！

雙子座 5.21～6.20

水星的換位逆行雖然大大減少了雙子的隱性壓力，不過有一好沒兩好，雙子還是有新的魔考在這週等你，特別是工作上，過多的工作量或規律、大同小異的工作內容，都將讓你走到疲乏的臨界點，要費神費力的事極多，如何適時調整心態、重燃熱情，會是這週的一大重點。單身者感情呈現多頭狀態，還得再多一點時間醞釀。

巨蟹座 6.21～7.21

只能說，還有許多考驗等著巨蟹座一一挑戰，你得膽大心細，才能更從容面對。雖然金星位移，不過本週的你感情上不見得順遂，反而有著重重阻礙，算是運勢比較低迷的時期，這個時候朋友會是你們最重要的支柱，能陪你度過這段低潮期。而不論工作或感情水逆期間都要記得剎車，過於燥進的表現很可能欲速不達。

獅子座 7.22～8.22

未來這週對獅座來說的確會是多采多姿的時光，人際圈莫名的熱鬧，緣份將牽起你的各種社交關係，新朋友、舊朋友、同事同學的聚會很多，種種邀約佔滿你的下班生活，感覺十分充實，單身獅也將有感情消息萌芽。至於工作上，水逆仍是揮之不去的隱患，所有文件、企畫案出手前最好檢查再三，進度可能不如預期。

處女座 8.23～9.22

本週處女座隨著金星的移轉，少了屏障，各方面運勢的變化起伏不小，看似順利卻又有諸多小問題暗藏其中，考驗著你的耐力與持續力。而這週人際友情會是茫茫大海中的浮木，珍貴的友情能讓你從不開心的情緒走出來。單身者雖然感情空白，但有隱性桃花暗藏其中，多注意周圍對你示好的異性，別把他們拒於千里外。

天秤座 9.23～10.22

逆行的水星以及金星在週間位移，對於秤座而言有種小複雜的感覺，這段時間的你在工作上要謹守按部就班的分際，一旦忙亂，就可能出現失誤，好在有金星的牽引，身邊會有小貴人為你逢凶化吉，但若期望職場上一路順遂，還是要格外細心，預防各種錯誤。感情上暫且沒有新消息，單身者還需要醞釀一段時間才能開花結果。

天蠍座 10.23～11.22

水逆已經走了一半了，但因為轉移到本命宮位，對所有蠍座來說，好戲才要上場，逆行災難後頭還不少，得嚴陣以待，特別是在感情上要當心作出自我矛盾的決定，此時對於交往中的天蠍座來說會有幾道相處模考，兩人面臨考驗；對單身者來說最好懂得辨明有意無意的曖昧，別讓自己陷入自我內心戲中。

射手座 11.23～12.21

射手座向來就是玩樂像頭龍、工作像條蟲，要你老老實實打拼賺錢或念書考試，就很容易呈現有氣無力的樣子，而在水逆期的這段時間更是如此，周末極度黑皮而周間心不在焉，這些表現看在主管眼裡，只怕會大大扣分！不過這週是單身射手發展感情的大好時機，在金星的助旺下，容易有邂逅緣份，或談場旋風般的短戀。

摩羯座 12.22～1.19

水逆似乎讓摩羯進入了一個鬼打牆的狀態，特別是在感情方面，某些已經解決的爭端又再度發生，新的衝突與矛盾總牽扯著古早的過去，兩人在無數次溝通無效後，是不是該有所覺知了呢？這段時間帶給你的，不僅是人生的考驗，更是一門鍛鍊課，訓練自己學習突破內心的障礙，用樂觀的態度看待事情。

水瓶座 1.20～2.18

運勢看似和緩的表現中帶有異變，本週的瓶座說什麼也要調整心態、調整生活，就算你很滿意此刻，但換種新的生活方式（像是改走另一條路上班、吃吃自己平常不會吃的菜等）多一點不同的嘗試，都可能為你生活帶來趨吉避凶的良性變化。已夠詭譎的感情顯然不適合你花太多時間三心二意，好機會一定要在當下抓牢啊！

雙魚座 2.19～3.20

如果魚兒有著一直想做卻又苦於沒時間好好處理的事，趁著疫情的尾巴，不妨把它訂為年底前的小小目標來完成吧！儘管水逆期一動不如一靜，卻很適合雙魚規畫出新的生活藍圖，讓自己更多點行動力，不管是著手規畫環島自助遊、和心上人告白等，只要能一改過去被動又慢半拍的悶葫蘆習性，新的改變就會在眼前。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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