楊冪仙氣白紗敗在「耳朵」，網：近看超可怕　娜扎禮物裝遮住深溝太可惜

記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪日前出席時尚活動，以一襲純白透視婚紗亮相，一雙鉛筆腿若隱若現，加上特殊的珍珠耳廓裝飾來打造仙女氣息，不過有許多網友就認為造型便是敗在這「密集恐懼症」不能看的耳朵。女星唐嫣與古力娜扎則是選穿黑色戰袍對尬，唐嫣黑色漸層禮服氣勢滂礡，而古力娜扎的小禮服盡展纖細雙腿，可惜的是像禮物一般的領片設計，剛好遮住了傲人上圍。

▲楊冪穿著Atelier Pronovias 2021的春夏婚紗。（圖／微博，以下同）



楊冪本次出席活動選穿西班牙婚紗品牌Atelier Pronovias 2021的春夏婚紗，整件白紗其實是透視的，不過楊冪在裡頭內搭了白色襯衣與襯裙，僅隱隱約約透出雙腿輪廓，看不清最招牌的鉛筆腿，稍嫌可惜，不過沒有女人穿婚紗不好看，楊冪依然仙氣滿點、顏值在線。

▲楊冪在耳廓邊緣綴滿大大小小的珍珠。



楊冪以海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶耳環搭配此套白紗，藍色寶石點綴得恰到好處，不過拉近可以發現，楊冪在耳廓上還放滿了大大小小的珍珠，不只沿著邊緣貼滿，就連耳朵裡的耳骨上也有，讓網友們聯想到：「好像福壽螺的卵。」令有密集恐懼症的人直呼：「好可怕！」

古力娜扎穿著Ralph & Russo黑色高級訂製小禮服亮相紅毯，盤起包頭讓絕美臉孔毫無阻礙的展現，俐落有精神，女明星纖細的身材無可挑惕，在高腰腰封與高跟鞋助攻下雙腿比例更是逆天，禮服前、後的特殊立體設計讓娜扎整個人像是「禮物」一樣，的確與無聊黑裙做出區別，但也因此而遮住了娜扎的傲人上圍，非常可惜，轉到側面來時才能看見被藏起的深溝。

▲古力娜扎選穿Ralph & Russo小禮服，從側面才能一睹傲人上圍。



而唐嫣也穿上了份量感黑色禮服對尬，這套來自Marchesa 今年早秋的禮服從上身的黑色到裙襬末端漸漸褪成灰白色，超美的漸層感十分驚豔，被粉絲們封為「黑天鵝公主」。

▲唐嫣的「黑天鵝公主裝」氣勢不相上下。



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