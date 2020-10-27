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楊冪撞衫「最美千金」何超蓮踢到鐵板！　穿Chloé蕾絲襯衫仙氣差很多

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▲▼Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲楊冪與「最美千金」何超蓮撞衫。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

永不退流行的純白風在秋冬季節又站上高峰，Chloé本季推出各式白色蕾絲刺繡洋裝，藉由不同材質及刺繡手法展現優雅，也受到藝人楊冪、「最美千金」何超蓮、楊謹華、莫莉等人，不惜撞衫也要輪番演繹，成為女星衣櫥的秋冬必備款。

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

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▲楊冪與何超蓮不約而同穿著Chloé 2020秋冬系列烏干紗刺繡襯衫 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

楊冪與何超蓮在近期不約而同穿著Chloé 2020秋冬系列烏干紗刺繡襯衫，楊冪選擇放下招牌披肩長髮，以白色露指跟鞋搭配純白色刺繡襯衫，營造輕盈柔美氣息，而下身則加入同種材質的英式刺繡長裙上下呼應，產生線條延伸的視覺效果，伴隨翻領設計增添俐落感。

而「最美千金」何超蓮，白皙膚色巧妙演繹同款襯衫，雖是撞衫卻穿出不同風格，她仿效秀上以咖啡色寬版皮帶與同色系雕花短靴的搭配方式，比起楊冪顯得更為率性，且整體比例順暢拿捏得宜，引發粉絲直言，「楊冪撞衫踢到鐵板」、「何超蓮仙氣更勝一籌」。

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲女星楊謹華與KOL莫莉身穿白色斗篷式洋裝 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

同樣相中同款洋裝的還有女星楊謹華與KOL莫莉，楊謹華身穿白色斗篷式洋裝，衣著流暢的線條由內而外發散十分搶眼，最大亮點則為肩上的斗篷設計，增添不少層次感，再以金線刺繡領口成為視覺焦點；莫莉也選擇捨棄繁複飾品，更將頭髮盤起，營造更加俐落的感覺。

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

▲創意總監Natacha Ramsay-Levi與知名藝術家Rita Ackermann合作，將女性畫作注入單品，侯佩岑搶先入手限量款。（圖／品牌提供、翻攝自微博）

品牌創意總監Natacha Ramsay-Levi在今年秋冬，於不同織物上重新詮釋蕾絲刺繡單品，並飾有品牌專屬的特殊圖紋，更與知名藝術家Rita Ackermann合作聯名系列，挑選五幅女性畫作轉化為服飾與包款上的印花，像是低調兼具叛逆的洋裝、T恤、大衣等單品，限量款式已經由侯佩岑風光入手，利用絲質面料與珠飾刺繡中和個性化的女性圖騰，散發獨特韻味。

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關鍵字：

Chloé, 秋冬, 女星, 楊冪, 莫莉, 何超蓮, 楊謹華
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