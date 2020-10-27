從醜到潮！Crocs讓90年代辣妹厚底鞋大翻身　限量金鍊、流蘇款必須搶

記者王則絲／台北報導

美國休閒鞋品牌Crocs以「洞洞鞋」聞名，卻也因此被封為醜鞋霸主，不過其無法取代的舒適性讓它依然擁有一票支持者，甚至讓品牌在疫情期間逆勢成長，加上近年來不斷與潮牌、精品積極合作，漸漸從醜轉潮，連小賈斯汀都愛不釋手。今年深秋之際Cros推出限量款「厚底老爹鞋」，讓90年代的辣妹厚底鞋翻身回歸，變成前衛的潮流單品。

▲小賈斯汀品牌Drew與Crocs推出聯乘款式。（圖／翻攝自IG@justinbieber）



Crocs這回總共推出了兩款厚底老爹鞋，同樣以招牌的「洞洞鞋」為基礎，不只增加了流線型的厚底設計，還搭上了流蘇與金鍊的前衛風潮。「閃耀流蘇」老爹鞋款式在腳後跟的後拉帶上掛上了小流蘇，增添了繽紛的俏皮感，鞋面上內斂的寶石珠光展現不甘於低調的態度。

▲Crocs閃耀流蘇老爹克駱格，NT＄2,380。（圖／品牌提供）

▲潮模李柔演繹流蘇款老爹鞋。（圖／翻攝自IG@zero0222）

另一雙厚底洞洞鞋則是在基本款白色上加掛了一條金色粗鍊帶，讓復古的厚底鞋與前衛的金屬元素碰撞融合，頗有龐克風格，比起流蘇更為帥氣街頭感。

▲Crocs前衛鍊條老爹克駱格，NT＄2,380。（圖／品牌提供）

網路紅人潮模李柔（Zero）對穿搭很有一套，並擁有個人服裝品Pixelcake，最近李柔便經常穿著Crocs的厚底老爹鞋來搭配自家服裝，非常符合她的個性街頭風格。且早在這之前，李柔就已是厚底鞋款式的愛好者，擁有多雙厚底潮鞋，在自己原先收藏的Crocs 鞋款上也會加裝另外購入的可愛鞋扣，可以天天為洞洞鞋穿新裝，這也是將Crocs鞋款能夠從醜轉潮的原因之一。

▲李柔示範Crocs鍊帶款老爹鞋。（圖／翻攝自IG@zero0222）



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辣妹厚底鞋的風尚不只能從Crocs 推出的全新限量厚底鞋反映，高奢精品Bottega Veneta一向以前衛著稱，今年秋天推出的新靴款「The Puddle」也搭上了這波厚實鞋底回歸的潮流。

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