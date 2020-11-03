說．流行／爆紅韓牌！她為徐睿知打造超狂「螞蟻腰剪裁」　台灣首次開賣

▲南韓設計師品牌MINJUKIM登台，台灣時尚迷也能一睹絕美設計 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／專題報導

南韓設計師Minju Kim在今年（2020年）成為Netflix實境節目《Next In Fashion》的首位冠軍得主，偏向夢幻的美感一夕爆紅，若是這樣形容還沒有勾起共鳴，那麼熱播韓劇《雖然是精神病但沒關係》中，女主角徐睿知多次穿著品牌服飾出鏡，無論是多層次裙裝、西裝，一出現就成為劇迷心中經典，現在品牌服飾悄悄登台，時尚迷也能近距離一睹Minju Kim的絕美設計。

▲南韓設計師Minju Kim早在2013年就獲得H&M設計大獎 。（圖／品牌提供）

▲Minju Kim 擅長將南韓傳統服飾特色融入作品中，窄小上身搭配寬鬆下襬 。（圖／品牌提供）



品牌設計師Minju Kim早在2013年就獲得H&M設計大獎，Tommy Hilfiger本人也曾經給予她肯定：「Minju有獨一無二的風格及美感，這在全世界的商店裡都找不到。」直至2015年成立同名品牌，Minju Kim擅長將南韓傳統服飾特色融入作品中，注重活動性剪裁，不刻意彰顯女性線條，加入了窄小的上衣版型，展現出上半身的形體美，再以寬鬆的下衣則將下半身的巧妙遮蓋起來，這是品牌服裝不同於其他一線大牌的鮮明特色。

▲Minju Kim操刀徐睿知在韓劇《雖然是精神病但沒關係》中的造型，粉色套裝與多層次上衣成為劇迷心中經典 。（圖／品牌提供、翻攝自TVN）

在 Instagram 查看這則貼文 MINJUKIM（@_minjukim_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 24 日 下午 10:51 張貼

▲南韓天團BLACKPINK成員 Jennie穿著品牌服裝登上雜誌 。

將MINJUKIM推向高點的時刻，莫過於熱播韓劇《雖然是精神病但沒關係》中，女主角徐睿知的那套粉色套裝，「螞蟻腰」一詞從此離不開她，略微中式的立領排扣設計，加上緊身墊肩效果的上衣，讓上本身輪廓簡潔不少，搭配由內而外發散的裙擺，該套造型一出現就已經成為劇迷心中的經典。除了徐睿知之外，南韓天團BLACKPINK成員 Jennie與演員庭沼珉，也曾經穿著MINJUKIM拍攝雜誌，短時間內在南韓就闖出名號。

▲MINJUKIM本季秋冬也持續以夜寐騎士風格為主軸，系列首次來台於LIGHTWELL 獨家開賣，拼接緞面無袖洋裝NT$36,800；絎縫裝飾緞面背心洋裝NT$27,800 。（圖／品牌提供）

當然，MINJUKIM本季秋冬也持續以夢幻質感為主軸，為了打造專屬自己的夜寐騎士風格，以手繪自製的騎士、藤蔓植物、玫瑰劍、祈禱少女等中世紀歷史氛圍圖騰貫穿，以深色調表現出沈穩、靜謐的感覺，跳脫以往對品牌的既定印象。像是獨特的拼接印花緞面無袖洋裝，以棉襖馬甲套裝詮釋盔甲形象；絎縫裝飾緞面背心洋裝結合復古與現代氣息，現在，全新系列首度進駐LIGHTWELL，讓台灣時尚迷也能好好品味設計新星的創作實力。

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