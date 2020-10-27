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陳庭妮告白寫滿「我愛你」　萬寶龍傳情藏密語

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▲▼陳庭妮 。（圖／翻攝陳庭妮IG）

▲陳庭妮擁有老派靈魂，喜歡手寫的浪漫。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）近日推出新款星際行者系列藍色星球書寫工具，一票星友如炎亞綸、陳庭妮都搶先入手，陳庭妮自曝老靈魂，最喜歡手寫文字的浪漫，雖然筆跡無法字字完美，卻有著她慎重的心意，她特別手寫滿滿的「我愛你」構出一個愛心圖案，當中藏著她想傳達的密語，包括「我愛我自己」、「妮愛你愛妳」，鼓勵粉絲愛要勇敢說出口，也別忘了疼愛自己。

▲▼陳庭妮 。（圖／翻攝陳庭妮IG）

▲陳庭妮寫出一個心形，內藏要愛自己的密語。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍品牌之友炎亞綸以全新星際行者筆款書寫。（圖／萬寶龍提供，以下同）

陳庭妮使用萬寶龍款星際行者系列藍色星球筆寫出滿滿的愛，巧合的是此系列也是品牌傳達對地球的熱愛，在筆上呈現從地球凝望「藍色星球」景色，筆身的藍色高級樹脂靈感源自地球表面，六角白星標誌下方的半透明穹頂則象徵從太空看到地球自月球地平線升起的模樣，當中還結合太空人元素，例如筆蓋喻太空人，筆夾如同火箭形狀，而筆蓋螺旋機制則源自太空人出發時將頭盔固定於太空服的動作。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍星際行者系列蔚藍星球金屬款鋼筆，33,100元。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）
▲萬寶龍星際行者系列蔚藍星球高級樹脂款原子筆（左）11,900元，蔚藍星球金屬款原子筆23,100元。
 

新款星際行者系列包括藍色高級樹脂設計、Doué款式以及金屬樣式，每一種款式均有鋼筆、細字筆和鋼筆可供選擇，並照例推出筆記本、藍色墨水，以及精鋼材質並塗覆藍色亮漆的袖扣、手環、鈔票夾和領帶夾搭配成套。此外，品牌新增同系列的數位擴增筆記本，拉鍊式藍色皮革封套內含一本筆記本和一支星際行者系列書寫工具，讓使用者同時享受書寫與數位樂趣。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）

▲萬寶龍星際行者系列藍色星球數位擴增筆記本，27,500元。

▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）▲▼ 萬寶龍 。（圖／公關照）
▲萬寶龍星際行者系列蔚藍星球#146筆記本（左）2,700元，手環13,000元。


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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 陳庭妮, 炎亞綸
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