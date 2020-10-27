選張牌看看，感情中妳容易遇到哪種類型的小三？

文／柯夢波丹 圖／泰瑞莎塔羅

感情上最討厭的就是遇到小三的問題，但妳知道小三其實也分很多種不同的類型，像是有的人在愛情中，就很容易遇到多角戀情，但有的人的小三卻是假想敵或是意想不到的人事物，那妳的是屬於哪種呢？今天泰瑞莎女王就要來幫妳檢測在愛情中妳會遇到哪種類型的小三！

首先在心中默念一次問題，然後以直覺從5張牌中選一張！（也可以複選喔）



選好了嗎？來看看妳選到哪張牌卡呢？

1.權杖皇后：強勢小三類型





選到這張牌的妳很容易覺得自己哪裡不夠好，在心中常常對自己感到沒自信，總是期許自己可以做的更好，但這樣的標準反映的是妳對於自己本身慾望的追求，而在愛情中也是，妳太容易把自己跟看似能力很強的女性做比較，用那個女人的好，來看自己認為的不好，因此在感情中妳也很有可能會遇見這樣的對象與妳競爭。

但妳是否有想過，或許這樣的對象根本對妳的另一半沒興趣，她們一開始只是朋友之間的往來，但卻因為妳對自己的強勢，與內在不敢顯現出來自卑感，才導致妳的感情被趁虛而入，妳應該真正的思考的問題應該是該怎麼改變自卑感作祟和覺得怎麼做都不夠好的心態。

2.魔術師：幽默大方的小三類型





跟妳交往並不輕鬆，因為妳嚮往心靈層面的了解，並要在相處上也要有默契，妳所要求的條件，是需要兩人一起下工夫並經驗許多的過程去慢慢累積的情感，但妳卻讓這愛情中自然相處的累積，要求成對方要快速的達到，不然妳就認為不適合，但這樣的愛，會不會讓人感到壓力太大？

因此遇到幽默輕鬆的對象，就很容易變成了感情中的小三，有時或許不是對方有小三，而是妳的心靈或身體出軌了，對這樣類型的人產生了投射，因為連妳在感情中，也被自己的要求，壓的喘不過氣來，導致兩人的相處充滿壓力和緊繃，雖然妳和大家相處時是個幽默的人，但只有最親近妳的另一半才知道妳有多逼人。

3.權杖八：距離與不安定才是小三

現在的妳無法確定自己是否要跟現在對象安定下來，亦或是說，妳自己也不清楚自己是否要安定下來了沒，抽到這張牌的妳，是指現階段的妳遇到的問題其實與對方無關，所以無論如何尋覓，現階段並不會遇到妳想到真正定下來的對象，最主要的原因是和妳的心境有關，也許目前身邊有伴侶，或是單身有曖昧對象，但這些人都只是陪伴妳，並沒真正看透妳的心思。

權杖八代表著旅行，但這個旅行不只是還在漂泊的意思，它也在闡訴旅行的意義並非只是走馬看花，看看或交往一下就以為懂了，而是要深度的旅行，也就是說要花時間在同一個人身上、同一段感情上，剛開始的新鮮感都只是一時的，長久的相處，才會磨出真感情，並且去經營與探索愛的深度。

4.錢幣王牌：物質變成了一種小三





當選到這張牌時，代表妳非常重視對方的外在條件，可能是外表、經濟、生活物質面…等等，也或許妳對愛是一種需求而交往，並非是因為愛上對方而在一起，有的人會被上訴這兩種混淆在一起，如果妳是因為外在而和這個人在一起的話，那麼妳更要回到自身去看看，到底對妳而言什麼是愛？妳並不是出現人的第三者，而對外在物質表象的追求，才是真正的小三。

錢幣牌在告訴人們關於建立內在自我價值的重要性，如果妳不學習與自己相處，那麼就會被外在的物質或慾望吸引，妳因為想擁有什麼樣的生活，就去跟已經擁有這樣的生活的人交往，但至始至終這些生活並非妳依靠自己的能力去建立出來的，那麼這樣的感情在交往到某個階段時就會容易出現大問題。

5.寶劍六：多角小三類型

感情中妳很有可能曾經，又或者不只一次遇到多角習題，但妳始終沒有從這樣的過程學到什麼，有時只是深深執著於這些傷痛，帶著傷心的心情生活下去，但這已經是老掉牙的問題了，因為妳很有可能是小三，也可能在現在的關係中，對方一直重複出現劈腿的狀況，但卻不承認。

那明知道兩人之間已經有了一些障礙，為什麼妳要繼續陷入這樣的感情模式呢？當一段感情明明就非常行不通了，是需要分開的，但雙方卻又繼續走下去，有時不是因為愛，有時是因為不想一個人，這也是種需求，這邊的需求指的不是關於有形的、實際的，而是關於一種情感面的、或是不想面對自己要為自己負責任的情感需求，這方面妳必須得好好想下，這樣的需求，到底是不是妳想要的。

感情裡「最自私的TOP3星座」太驚人！居然這些自私的行為是他們另類的關心？

談戀愛最怕被劈腿和背叛，其實第三者已經出現你卻不毫不知情？快抽張牌看看現在你們的關係穩不穩固！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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