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DIOR「立體老花」球鞋開箱！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦

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▲DIOR B27球鞋老花拼接、立體圖樣每色都超燒荷包！（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

7月登場的「Air DIOR」限量聯名鞋款，一推出就受到潮人們追捧，不只需先抽籤才能取得購買權，包括朴敘俊、林俊傑等男神們也都前後在IG中曬出穿搭，讓此款變得更加搶手，延續這波熱潮，DIOR再推出B27球鞋，老花圖案、高、低筒任選，錯過聯名款沒關係，這雙一樣很燒。

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）

▲DIOR再推男神們愛鞋款，B27球鞋超多款式可供選擇。（圖 / 品牌提供、翻攝＠@jjlin、＠bn_sj2013）

DIOR B27休閒鞋以男裝創意總監Kim Jones擅長的高端與運動風格混合為主軸，將80年代網球鞋的復古外型、街頭滑板文化轉化為靈感，融合品牌獨有的工藝從邊緣的染色、打磨到縫製，以純手工的方式，全程於DIOR義大利的製鞋工坊精心打造，完美穿梭在奢華與潮流之中。

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）

▲DIOR 男裝創意總監Kim Jones混合高端與運動風格打造B27休閒鞋。（圖 / 品牌提供）

一口氣推出超多款式供時尚迷們選擇的DIOR B27休閒鞋，不只有高、低筒，黑、灰色等，更以紅了好幾季的DIOR Oblique老花帆布拼接小牛皮，其中話題討論度超高的紅、白鞋款上，被雷射雕紋「立體化」的DIOR Oblique老花，以2021春季系列首次亮相的Dior Oblique Galaxy手法，完美將前衛與經典輪廓結合。

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）

▲DIOR B27低筒黑小牛皮老花拼接休閒鞋，NT$32,000、高筒灰小牛皮老花拼接休閒鞋，NT$37,000。（圖 / 品牌提供）

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供）

▲DIOR B27低筒白小牛皮雷射雕紋老花休閑鞋，NT$32,000。（圖 / 品牌提供）

作爲潮流教主的Kim Jones當然不會放過Logo字樣的運用，從鞋舌上直接能看見經典的「CD」字樣 ; 鞋側、鞋底到後跟也都能看見DIOR的Logo ; 最讓時尚迷們驚呼的巧思，便是連鞋帶孔，都蘊藏著「CD」的符碼，滿滿的細節完全就是今年必入手的鞋款。

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）

▲DIOR B27休閒鞋細節滿滿完全是今年爆款必備。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

DIOR B27休閒鞋款即將要在11/6開賣，時尚迷們還不趁現在趕緊存錢準備，將下半年的爆款鞋準時入袋！

其他精品球鞋推薦：

LOUIS VUITTON

前陣子LV攜手專業滑板好手Lucien Clarke，打造LV第一雙滑板鞋 A View，1990年代的復古鞋型，以小牛皮點綴上反光細節，包括黑橘、白橘以及藍色配色，再加上側面草寫字樣、以及鞋底半透明的設計都讓時尚迷們超心動 ; 除此之外採用使得上腳更為舒適的技術海綿結構，加強運動性能，也象徵精品與街頭運動正式接軌！

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）

▲LV藝術總監Virgil Abloh與滑板好手Lucien Clarke聯手打造運動鞋A View，NT$39,300。（圖／品牌提供）

CHANEL

燒遍時尚部落客、名媛們的夢幻鞋款，麂皮拼接小牛皮的鞋身簡單大方，加厚的鞋底不只可以拉長女孩們的腿部比例，底部側面更飾以香香經典的菱格紋，加上吸睛的雙C logo點綴，踩在腳上比IT Bag還要更惹人注目。

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）
▲CHANEL運動鞋，NT$30,700。（圖／翻攝品牌官網）

FENDI

FENDI全新 FLOW 中性款運動鞋，討論度最高的不外乎是鞋底側身，看似自然流動的FENDI「Ｆ」字樣，以超輕便的橡膠鞋底搭上麂皮、及透視科技面料等各種材質注入鞋款，最重要的是無需鬆開鞋帶就能輕鬆穿脫，讓懶人們也能兼顧時尚。

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）

▲DIOR將「立體老花」放上爆款球鞋！比「朴敘俊聯名同款」更燒腦 。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網@jjlin 、@bn_sj2013）

▲FENDI全新 FLOW 中性款運動鞋，NT$28,700 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

DIOR, DIORB27, 朴敘俊, 林俊傑, KimJones, LOUISVUITTON, LV, CHANEL, 香奈兒, FENDI
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