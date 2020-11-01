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心理學家揭露「說謊時」會有的5個小動作　摸脖子代表充滿不確定感

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▲說謊的動作 。（圖／柯夢波丹提供）

 ▲（圖／翻攝自IG@kimehwa、@lazygy）

文／柯夢波丹　

如何能在以假亂真的言語中，找到真相面貌？妳首先要學懂觀察，就算是善意的謊言也好，絕大部分的謊言總配合著行為舉止，我們可從別人的小動作、 行為模式、穿著等，讀到謊言背後的真實面。

根據日本心理學教授澀谷昌三分析，肢體語言所透露出來的訊息，比起言語更為真實和重要。以下10點小動作及行為模式「讀心術」，能助妳更懂得掃描真假。

▲說謊的動作 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／Arman Zhenikeyev－Getty Images）

說謊小動作1：摸鼻

根據美國科學家的研究表明，人說謊時，會釋放出一種叫兒茶酚胺的化學物質，使人會用手在鼻子下快速摩擦，或略微觸摸一下，因人在說謊時，血壓會上升，鼻子也會因為血液流量上升而變大，鼻腔的神經末梢會有刺癢感產生。

心理學家們把這種現象稱為「皮諾基奧效應」，於是，人會以手摩擦鼻子來紓緩發癢徵狀，同樣，不安、焦慮以及憤怒的情緒也會造成鼻腔血管的膨脹。

▲說謊的動作 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／PhotoAlto/Frederic Cirou－Getty Images）

說謊小動作2：摩擦眼睛

一個小孩子看到了自己不想看到的東西時，通常會用手遮住眼睛，一個成年人如果不想看到某些已經發生的事情時，則很有可能做出摩擦眼睛的動作，通過摩擦眼睛的手勢，試圖阻止眼睛看到的欺騙和懷疑，屬避免的反應。

▲說謊的動作 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／fizkes－Getty Images）

說謊小動作3：抓脖子

如果有人用手指抓脖子側面位於耳垂下方的區域，意味著她對事情感到困惑及不確定，但又不便表明，例如，一個人說：「我明白妳的意思了。」但同時抓脖子，那麼可以確定她是有所保留的，我們應仔細詢問，讓訊息更透明化。

▲說謊的動作 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／Maria Botina / EyeEm－Getty Images）

說謊小動作4：拉扯衣領

人在說謊時，面和頸部的神經組織會有刺癢感，摩擦或抓可以把這種不適感降低，所以，人在面臨疑惑時，會抓脖子，說謊者一旦感覺到對方有所懷疑，脖子就會因為血壓升高而不斷冒汗，會因擔心謊言被識破而頻繁拉扯衣領。

▲說謊的動作 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／Michael Blann－Getty Images）

說謊小動作5：用手遮擋嘴巴

下意識用手擋住嘴巴，表示此人正在控制自己的意識，在為自己說出的謊言後悔，有時候人們用幾根手指或整個拳頭擋住嘴巴，意思也是一樣，有人還會以假裝咳嗽的方式，來做到掩蓋自己嘴巴的動作。

行為模式篇1：刻意拖延回覆訊息的時間

妳有沒有試過寄出郵件或發放訊息後，因對方遲遲不回覆而感到焦躁？應該不少人也有同感，排除真的因為太忙而忘記回覆這因素，刻意拖延回覆訊息時間，背後的原因，是想在兩人相處之間，掌握主導權。

舉例，若妳收到一封訊息寫著：「要不要一起吃飯？」妳看後故意擱置一會，沒有馬上回覆，發放訊息的一方會因遲遲收不到回音，產生愈來愈大的不安感。

等到好不容易收到妳的答應回覆後，心裡的喜悅程度，絕對比馬上收到回信來得高，因此，我們可以利用訊息來控制對方的心情。

▲說謊的動作 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／Westend61－Getty Images）

行為模式篇2：喜歡華麗的流行時尚

自我表現欲望強烈的人，總愛穿華麗的衣服嗎？其實非也，反過來喜愛穿著華麗衣服的人，自信心總是不足，想藉由衣服消除心中的不安，猶如具保護功能的盔甲般，缺乏自信人士，可以藉著改變穿著與外表，提升自信。

行為模式篇3：喜歡對陌生人講述自己的經歷

當人生階段即將到達終點時，人心裡面都會產生一股對自己的人生經歷感到疑惑的不安感，於是想找人傾訴，希望能獲得肯定，所以，他們在談話時，會無意識間加入誇張的修飾，或憑空捏造自己的角色。

在這種情況下，未曾謀面的人就是最適合作為傾談對象，因身邊的親友好友早已是現實生活中的人物，難以再向他們編造自己的精采人生。

▲說謊的動作 。（圖／柯夢波丹提供）

▲（圖／Kathrin Ziegler－Getty Images）

行為模式篇4：把私人物品帶到職場

人不管在怎麼地方，心裡都會有一個拒絕他人侵入的個人空間，若有人跨越這條界線，便會讓人感到不愉快，人的安全感範圍大概如一張桌子那麼大，這會令人聯想到辦公室的私人工作桌。

有人會在辦公室桌上擺放許多私人物品，這在心理角度來看，可視為是一種「劃地盤」的行為，請勿超越界線。

行為模式篇5：任何場合都是坐在後方

心理學有一理論名為「心理距離」，說明事物與自己在物理上的距離，其實與心理上的距離是呈正比的。

簡單來說，人們面對喜愛或有興趣的事物，會想辦法靠近，相對地，討厭或沒興趣的事物都會想盡量遠離，人選擇坐在後方的位子，除了不想引起注意外，還有這一層的心理作祟。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 心理學家, 讀心術, 說謊, 行為模式
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