Grand Seiko紀念錶日本藍上身　底蓋藏岩手山朝霞美景

▲Grand Seiko 60周年最新紀念錶款SBGR321，以岩手山的朝霞意象為設計概念，165,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Seiko集團旗下頂級腕錶品牌Grand Seiko，今年歡慶60周年，推出採用日本傳統色、同時也是品牌代表的「紺藍色」限量紀念款，同時還融入錶廠所在地岩手山的特色，將其朝霞的美麗意象濃縮於象徵日出的藍色自動盤與背蓋邊緣的一道紅圈，正反面賞玩都有特色，全球限量2500只。

▲Grand Seiko 60周年紀念錶的藍色鈦金屬自動盤，採用陽極氧化處理，具高彈性與吸震性。

Grand Seiko位於岩手縣的「雫石高級時計工坊」，是全球少數具垂直生產、自製機芯能力的錶廠，成為品牌的驕傲，於是將工坊附近岩手山日出美景加入60周年紀念錶設計中，同時採用品牌主力9S65機械機芯，但全幅設計機芯的自動盤中央鈦金屬特別採用陽極氧化處理成藍色，邊緣則使用高比重的鎢金，全幅設計不僅美觀，使用鈦金屬材質更具高彈性與吸震性，能有效抵禦外力衝擊。

▲Grand Seiko位於岩手縣雫石町「雫石高級時計工坊」，是全球少數能全面垂直生產的製錶廠。

瑞士名錶HUBLOT（宇舶）則於今年度過40周年，重新詮釋1980年掀起貴金屬錶搭橡膠錶帶風潮的經典腕錶Classic Original，推出錶徑尺寸加大至45mm的經典融合系列40周年限量錶，錶圈設計也更簡潔，將螺絲簡化至6顆，共有18K金、鈦金與黑陶瓷款。

▲HUBLOT經典融合系列40周年紀念腕錶鈦金款，259,000元。

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