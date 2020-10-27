猜錯《艾蜜莉在巴黎》主角年紀被酸爆　莉莉柯林斯IG發文：我錯了

文／柯夢波丹 圖／IG@lilyjcollins、Netflix

《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）到底做了什麼事惹火廣大劇迷，還特別出來跟大家道歉呢？原來是月初莉莉柯林斯在接受媒體訪問時，她猜測艾蜜莉在劇中的年紀應該是大學剛畢業 22 歲左右，沒想到此話一出立刻引起網友們的激烈批評！

沒想到日前莉莉柯林斯就在IG限動向所有《艾蜜莉在巴黎》的死忠粉絲們道歉了！

在 Instagram 查看這則貼文 Lily Collins（@lilyjcollins）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 27 日 下午 12:10 張貼

今年 31 歲的莉莉柯林斯這個月初在接受英國雜誌 British Vogue 訪問時，當被記者問到「妳認為艾蜜莉在劇裡的年紀有多大？」時，她這樣回答： 「我不記得我們曾經給過她一個特定的年紀，但我相信她應該是剛剛畢業不久的新鮮人。這可能是她畢業之後的第一年。」

莉莉柯林斯在訪問中也解釋道她為什麼認為艾蜜莉能夠勝任這個職務的原因：「她在大學時期並不是那種會到處旅遊的人。她真的非常非常專心在實習工作上，我也不認為她曾經出國念書，」她補充說，﻿「基本上，她就是那種大材小用的人，然後突然被調到巴黎，和周圍的人又格格不入」 ，「如果她留在芝加哥去另外一家公司，那她一定會受到重視 但是在巴黎，她並沒有為在薩爾瓦（公司）即將經歷的的文化轉變做好準備。」

「我猜她應該大約 22 歲左右。她已經在芝加哥總公司累積了足夠經驗，並且贏得了上司的信任...她為此在學校學習並完成了實習。」 也就是這樣的答案讓所有劇迷看傻了眼！

在 Instagram 查看這則貼文 Lily Collins（@lilyjcollins）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 5 日 下午 4:11 張貼

網友們就忍不住砲轟「艾蜜莉有碩士學位她怎麼可能才22歲！！莉莉柯林斯妳是在哈囉？」、 「Excuse me？艾蜜莉只有22歲？！然後大學剛畢業一年就能被公司外派到巴黎當代表？開什麼玩笑。」

莉莉柯林斯在訪問中也解釋道她為什麼認為艾蜜莉能夠勝任這個職務的原因：「她在大學時期並不是那種會到處旅遊的人。她真的非常非常專心在實習工作上，我也不認為她曾經出國念書，」她補充說，「基本上，她就是那種大材小用的人，然後突然被調到巴黎，和周圍的人又格格不入」 ，「如果她留在芝加哥去另外一家公司，那她一定會受到重視 - 但是在巴黎，她並沒有為在薩爾瓦（公司）即將經歷的的文化轉變做好準備。」

然而這一番談話內容讓莉莉柯林斯遭受了不少網友的酸言酸語，就有網友說出身於演藝世家的她根本「日子過太爽」、「不知民間疾苦」、「沒有吃過苦」、「不知道畢業生工作有多難找」等等。

在 Instagram 查看這則貼文 Lily Collins（@lilyjcollins）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 25 日 下午 2:04 張貼

莉莉柯林斯是好萊塢出名星二代，爸爸是曾獲得過 7 次葛萊美獎、著名的英國搖滾歌手菲爾柯林斯（Phil Collins），可以說是含著金湯匙出生，加上從很小就出道當童星，演藝之路可以說是相當順遂。

面對網友們連日來的批評怒火，日前莉莉柯林斯就在 IG 限動向所有《艾蜜莉在巴黎》的粉絲正式道歉，她寫道：「艾蜜莉在知道我猜錯她年紀之後這樣瞪著我」並貼上了一個艾蜜莉表情包、加上苦笑的 Emoji，「對不起啦女孩們！」 最後幽默的自嘲：「妳或許不是 22 歲，但我必須說 - 妳的行為有時候真的很像！！！」

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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