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手機只是裝飾「最會失聯」星座Top 3！ 　金牛懶得秒回、冠軍不意外

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲手機只是裝飾品，「最會失聯」星座Top 3 揭曉。（圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯／Ann

現代人維持互動大部分都要依靠手機，但是如果離開了手機，是不是就找不到對方了？光從這點就能發現，有些人的手機堪稱擺設，總是處在靜音狀態之外，想要找到他必須看緣分，結合星座來解析，現在就公開「最會失聯」星座Top 3 ！

Top 3 摩羯座

摩羯座是相當注重效率的星座，他們不會花大把時間在手機上，所以一旦有事情要聯絡的時候，就會習慣找到對方當面說，只要擁有摩羯的朋友就會發現，他們不會閒聊，久而久之變成，翻開對話頁面卻寥寥無幾的相處模式，但見了面又能非常聊得來，讓人又愛又恨。

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 金牛座

金牛座是十分被動的星座，不太會主動去維持一段關係，所以任何事情都要別人來找他們，金牛才會慢慢出現，否則其他時候都像是人間蒸發一樣失去聯絡，並且金牛是很佛系的存在，要找他們還是要看緣分，不是每個時間都會秒回，總是習慣訊息放了再放，逐漸讓朋友們放棄聯絡。

▲▼ 星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 巨蟹座

巨蟹座有自己的小劇場，不太喜歡在獨處的時候被手機訊息打斷，所以每次給外人一種他們很忙碌的印象，其實巨蟹只是在養精蓄銳，而且天生宅的屬性，也讓他們不太愛出門聚會，特別是人多的場合就產生抗拒心理，所以有時候沒接到電話，也只是巨蟹的巧思，讓大家第一時間找不到人，避免無謂的聚會。

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關鍵字：

星座, 運勢, 生活, 巨蟹座, 摩羯座, 金牛座, 手機, IG, FB, Line
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