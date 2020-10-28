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GUCCI最新廣告也是「幕後花絮」　 搬南瓜工作人員逗趣入鏡

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記者王則絲／台北報導

GUCCI於七月時以12小時直播的形式發表了名為「The Epilogue終曲」的新裝系列，作為創意總監Alessandro Michele「時尚童話三部曲」的最終章，近日官方釋出的The Epilogue系列形象廣告，正是當時所拍攝的「幕後花絮」，本季廣告不只是由設計團隊親自擔任模特兒演繹服裝，更讓正在執行各種工作的人員直接入鏡，形成十分逗趣的衝突感畫面，呼應最初於「序幕」時把幕後搬上台前的概念，做了完整的收尾。

▲Gucci終章形象廣告。（圖／品牌提供）

▲GUCCI釋出「The Epilogue終曲」系列形象廣告。（圖／品牌提供）

說到Alessandro Michele的「時尚童話三部曲」，就要從今年2月GUCCI的2020秋冬米蘭大秀說起，秀場上直接把「後台」搬上舞台，將所有幕後的工作人員一併視為主角，搭配旋轉舞台的呈現，蔚為奇觀，此為Alessandro Michele時尚童話三部曲的「序幕」。

第二部曲則是於5月登場，Alessandro Michele決心再度放手一博，卸下強迫症導演的角色，讓模特兒們在家中自拍形象大片，讓他們同時擔任妝髪、攝影、敘事者⋯⋯來建構自己的模樣，即便情況失控又無法預期，Alessandro Michele認為這樣的不完美反而展現了美的本身。

▲Gucci終章形象廣告。（圖／品牌提供）

而第三部曲「終曲」便是7月登場的大秀，Alessandro Michele決定讓這些服裝由設計師團隊演繹，因為他們才是最了解每一套服裝的特點、最想被人看見的細節在哪裡的人，讓表現的工作回歸到創作者身上，打破時尚圈的慣例。

▲Gucci終章形象廣告。（圖／品牌提供）

在12小時準備工作的直播中，本次的形象廣告也於當時完成，由美國攝影師Alec Soth掌鏡，並由奪下2020年柏林影展最佳劇本銀熊獎的羅馬導演Damiano和Fabio D’Innocenzo拍攝而成，這些新釋出的形象廣告中，呈現出現場拍攝工作最自然的樣貌，除了身穿秀服的模特本身就是幕後設計師團隊之外，畫面裡幾乎都拍到了其他工作人員的身影，包括幫忙搬運場佈、移動器具、整理造型又或只是在一旁待著的模樣，還有正常不該出現在時裝廣告畫面的攝影螢幕、線路、電器等物品，與華麗的秀服形成強烈對比，卻也帶給大家最真實的樣貌。

▲Gucci終章形象廣告。（圖／品牌提供）

▲Gucci終章形象廣告。（圖／品牌提供）

▲Gucci終章形象廣告。（圖／品牌提供）

▲Gucci終章形象廣告。（圖／品牌提供）

▲Gucci終章形象廣告。（圖／品牌提供）

▲Gucci終章形象廣告。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Gucci, 終曲, 終章, The Epilogue, Alessandro Michele
fashion.net

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