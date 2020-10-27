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MIT時尚滅火器SAVIORE-M　法拉利紅美翻　跟髮膠一樣好操作

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▲時尚滅火器。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網）

▲MIT時尚滅火器SAVIORE-M。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

大部分人都沒想到要在家中擺一支滅火器，這樣的狀況基於許許多多可理解的理由，包括無趣的外觀、笨重的身形、複雜的操作等，甚或是擺置可能發生的心理壓力，目前於集資平台嘖嘖上現身的一款SAVIORE-M滅火器，或許可以打破上述的僵局，它甚至還有法拉利紅的瓶身可選擇，加上噴霧式的直覺使用設計，讓家更安全不需要跟外表妥協。

▲時尚滅火器。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網）

滅火器時尚化並非首度，早在2016年設計SAVIORE-M滅火器的ZINIZ，已推出第一代時尚滅火器，閃亮簡潔的瓶身設計讓人耳目一新，第二代產品調整瓶身材質、將噴口調整為更人性直覺的免開蓋設計，並提升藥劑性能，號稱台灣研發的新型藥劑，無毒、無重金屬、無粉塵，不需擔心幼童誤觸。

▲時尚滅火器。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網）

而二代SAVIORE-M的重量為0.8公斤，體積僅為傳統乾粉式滅火器的30%左右，噴射時間達 35 秒，為傳統乾粉滅火器的3倍。使用時無論斜著拿、倒著拿均不影響噴射，還可分次使用，簡單如使用髮膠噴霧一般，對於家中老人或小孩使用者都能方便上手，也有利於趁火勢初期能迅速撲滅。

▲時尚滅火器。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網）

▲時尚滅火器。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網）

時尚滅火器二代根據不同的火災種類，推出「一般版」與「車用版」，一般版可用來撲滅 A（普通）、C（電氣）、F（油鍋） 類火災，提供迷幻黑、純淨白、法拉利紅3色可選擇；車用版則適用於 A（普通）、B（油類）、C（電氣） 類火災，瓶身顏色為太空灰。民眾只要根據放置位置即可迅速使用「適用滅火器」，便能準確把火勢撲滅。

▲時尚滅火器。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網）

▲時尚滅火器。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網）

針對傳統的乾粉滅火器在遇水和遇熱後，會變成糊狀或膏狀黏在事故地點， SAVIORE-M則橋掉期藥劑在滅火過程中，只會有高溫下產生的「水蒸氣」溢散，標榜無毒、無粉塵、無重金屬物質。火勢撲滅後只要擦拭殘留的泡沫即可，減少清潔的善後工作。

▲時尚滅火器。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網）

目前SAVIORE-M已在集資平台嘖嘖開放預購，原價1,980元，超早鳥價1,306元起，集資期間每售出8支滅火器，ZINIZ 便捐贈一支時尚滅火器給優質生命協會，讓弱勢與遲緩兒家庭也有防災保障。

其他美型滅火器，在台具有知名度的，則非+ maffs莫屬，有近70年開發歷史的日本滅火器公司宮田森田，採用了最乾淨的外型設計，未完全捨棄滅火器的傳統外型，而是採用該公司最小的研發尺寸，並用白色與消光黑作為主色，銀色的金屬閥門與深黃色的安全栓，看起來低調卻不減風格。

▲時尚滅火器。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網）

▲時尚滅火器。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網）

▲時尚滅火器。（圖／ZINIZ提供、翻攝+ maffs官網）

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關鍵字：

滅火器, SAVIORE-M, ZINIZ, + maffs
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