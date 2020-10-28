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植村秀「潔顏油始祖」2850元→1678元　洗完肌膚就像保養過後嫩白

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記者李薇／台北報導

很多人害怕潔顏油使用完之後，肌膚會容易長痘痘，但其實好的潔顏油比較容易把彩妝清除乾淨，只要乳化完全，也能夠讓肌膚洗完清潔溜溜。《美妝公社》就評價植村秀的潔顏油真的是好用到不行，很多人把它當作「集點」式的使用，每次用完都換不同口味，一下就把全系列用過一輪。

▲植村秀,shu uemura,潔顏油,卸妝油,。（圖／unsplash、Her） 

▲植村秀潔顏油（植物精萃潔顏油、覆盆子超淨白潔顏油、櫻花萃釀淨透潔顏油，三款選一）450ml、原價2850元、特價1678元，點我購買

妳以為潔顏油用完，臉上會長很多痘痘嗎？盤點一下網路的評價，都說「真心覺得用了植村秀的卸妝油會回不去，皮膚真的會變好」、「皮膚真的有變好」、「不會長粉刺，雖然是油但是很清爽」、「我偏油肌，但這瓶真的很讚，皮膚那個透嫩感，超舒服」。

植村秀最早就是以潔顏油起家，可以說是潔顏油的專家，針對不同膚質，又推出各種不同的款式，像是淨白的覆盆子款、暗沉肌膚適用的植物精萃款等等，其中最受到歡迎的就是全能奇蹟金萃潔顏油，很多人用完都覺得肌膚有變得更好，更加保濕、滋潤。

 ▲植村秀,shu uemura,潔顏油,卸妝油,。（圖／unsplash、Her）

▲卸妝油最可以把彩妝清潔乾淨。（圖／unsplash）

不管是哪一款，植村秀的潔顏油最厲害的地方，就是它雖然是油的質地，但卻非常輕盈，不會讓人感覺到討厭的油膩感，塗抹到肌膚之後可以立刻卸除濃厚的彩妝，後續沖水也一下就可以清潔乾淨，徹底乳化，非常好用。

 ▲植村秀,shu uemura,潔顏油,卸妝油,。（圖／unsplash、Her）

▲植村秀潔顏油（植物精萃潔顏油、覆盆子超淨白潔顏油、櫻花萃釀淨透潔顏油，三款選一）450ml、原價2850元、特價1678元，點我購買

購物平台「Her和她」也推出植村秀潔顏油系列，原價2850元、特價只要1678元，相當於58折的優惠，還沒用過的女孩們，趕快趁著優惠折扣入手吧！加入會員還可以免費拿購物金，甚至享有滿額免運的優惠，真的相當划算。

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關鍵字：

植村秀, shu uemura, 潔顏油, 卸妝油
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