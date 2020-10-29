風・Luxury／錶界煉金師慶40歲　成名作是這只

▲HUBLOT經典融合系列40周年紀念腕錶，18K金款（左起）782,000元，黑陶瓷款324,000元，鈦金款259,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年是瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）創立40周年，比起錶界動輒百年歷史的品牌，雖尚稱年輕，但實力不容小覷，屢屢創下許多第一佳績而引領風潮，貴金屬錶殼搭配橡膠錶帶就是一例，品牌創始人Carlo Crocco於1980年代大膽打造結合兩種截然不同的材質，竟創造空前成功，為錶界颳起優雅運動風，也是品牌哲學「融合的藝術」的起源。

▲經典融合系列40周年紀念腕錶18K金款（下）錶殼尺寸較1980年代錶款大。



▲HUBLOT創辦人Carlo Crocco大膽推出搭配橡膠錶帶的貴金屬錶，成功打響名號。



標誌性錶款

為慶祝成立40周年，HUBLOT重新演繹1980年首代經典腕錶Classic Original，推出經典融合系列40周年錶款，分別推出全球限量100只的18K金款，以及各限量200只的黑陶磁與鈦金錶，新一代錶徑從37mm增大至45mm，且錶圈簡化成6顆螺絲裝飾，但面盤仍承襲原創設計，僅以品牌名與指針末端「H」點綴黑色漆面面盤。

▲HUBLOT董事總經理Jean-Claude Biver是品牌重要的推手。



▲各種繽紛色彩的藍寶石錶殼。



▲多種礦物質合成的碧綠SAXAM。



材質的藝術

從最初大膽運用貴金屬搭配橡膠錶帶開始，已說明HUBLOT挑戰新材質的決心，攜手瑞士聯邦理工學院（EPFL）共同開發目前世上最硬且具防刮特性的獨家材質魔力金，還陸續開發比色澤傳統黃金更飽和的皇金（King Gold），也跨進陶瓷領域開發魔力紅、冰藍等新色，而製作難度高的藍寶石也以紅色煙、燻黑、黃色、藍色、粉色驚艷錶界，此外，多種礦物質合成的碧綠SAXAM也是品牌特色材質，是名副其實的錶界「煉金師」。

▲Big Bang Unico魔力金腕錶（左），Big Bang Meca-10藍陶瓷腕錶。



機芯的創新

2010年HUBLOT發表首款全自製的飛返計時碼錶UNICO機芯，成為招牌Big Bang錶款的重要內在，常以透明錶盤設計顯露機芯裝置；2010年則發表具10日動力儲存、並採用Meccano建構式機械玩具設計的MECA-10機芯，此後，陸續加入陀飛輪、三問報時等複雜錶款，最吸引人當屬造型超炫的MP限量系列，例如以超跑引擎汽缸演繹MP-07腕錶等，精彩的40年，從不讓錶迷失望。

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