fb ig video ETtoday search mobile

罪惡美味！南韓「一口OREO起司蛋糕」層次豐富　網曝：冷凍超讚

>

編輯／Ann

OREO絕對是大人小孩的最愛美食之一，現在南韓爆紅一款「一口OREO起司蛋糕」，把蛋糕切成輕鬆入口的四方大小，並且以上下兩層OREO巧克力完美包裹著中間的綿密起司，一口咬下感受多層次口感，絕對是罪惡享受，「螞蟻人」必須搶吃起來！

▲一口OREO起司蛋糕 。（圖／翻攝自gmarket、IG@greedeat）

▲南韓超市爆紅「一口OREO起司蛋糕」，與知名的起司品牌PHILADELPHIA合作 。（圖／翻攝自gmarket、IG@greedeat）

近期在南韓超市爆紅的「一口OREO起司蛋糕」，是OREO與知名的起司品牌PHILADELPHIA合作打造，採用了輕巧的「袋裝」設計，輕輕打開，裡頭的蛋糕已經變成了輕鬆入口的四方大小，與市面上一整塊蛋糕不同，只要抓起一小塊就能送進嘴裡，也不用擔心控制不住熱量。

▲南韓網友認為OREO味道真的很濃郁，一口OREO起司蛋糕約台幣365元 。

「一口OREO起司蛋糕」是以上下兩層OREO巧克力夾住中央的起司，周圍更殘留了些許的OREO粉末，一口咬下，先吃得到濃郁的巧克力香氣，再來便是口感綿密的起司蛋糕，幾乎不用咬就會自然在口中化開，多層次口感簡直是頂級享受。這款一口蛋糕推出之後，也掀起南韓網友的試吃熱潮，網友們指出：「OREO味道真的很濃郁」、「冷凍剛拿出來的時候最好吃」、「如果喜歡濃稠口感的人會很愛」。

►日本超搞怪「飯糰橡皮擦」紅翻！　形狀與內餡全都自己擦出來

►4點證明你是「後天性內向者」　長大更愛獨處、工作與私下判若兩人

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

OREO, 起司蛋糕, 南韓, 美食, 零食, PHILADELPHIA
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

史嘉蕾喬韓森低調完婚！5大勇敢金句：相互依偎很好，但不要迷失自己

史嘉蕾喬韓森低調完婚！5大勇敢金句：相互依偎很好，但不要迷失自己

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

星巴克、路易莎咖啡10月底「第二杯半價」　限定這5天快開買！

朴信惠透視裝「黑Bra」現形辣翻　潔西卡、水晶姐妹顏值殺爆全場

朴信惠透視裝「黑Bra」現形辣翻　潔西卡、水晶姐妹顏值殺爆全場

Converse「青花瓷鞋」附絲巾　聯名張藝興超搞剛，網驚呼：誰會穿出門？ LV黑色迷你包隱藏新清單！保值入門款TOP 7　預算內買到 孔曉振輸給「大13歲」金喜愛！好身材全被蓬裙遮住　網：像大嬸 羅伯派汀森未婚妻顏值爆表　超狂螞蟻腰＋可愛個性誰都會愛上 惡搞現實的黑色幽默插畫　比玻璃心更脆弱的是「雞蛋」，完全摔不起 炎亞綸「身高」大升級心機藏腳底　亮金句：永遠不要害怕達不到目標 侯佩岑穿20萬LV風衣慘變土豪　耍帥不成反被網批「很俗」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面