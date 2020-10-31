罪惡美味！南韓「一口OREO起司蛋糕」層次豐富　網曝：冷凍超讚

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OREO絕對是大人小孩的最愛美食之一，現在南韓爆紅一款「一口OREO起司蛋糕」，把蛋糕切成輕鬆入口的四方大小，並且以上下兩層OREO巧克力完美包裹著中間的綿密起司，一口咬下感受多層次口感，絕對是罪惡享受，「螞蟻人」必須搶吃起來！

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▲南韓超市爆紅「一口OREO起司蛋糕」，與知名的起司品牌PHILADELPHIA合作 。（圖／翻攝自gmarket、IG@greedeat）



近期在南韓超市爆紅的「一口OREO起司蛋糕」，是OREO與知名的起司品牌PHILADELPHIA合作打造，採用了輕巧的「袋裝」設計，輕輕打開，裡頭的蛋糕已經變成了輕鬆入口的四方大小，與市面上一整塊蛋糕不同，只要抓起一小塊就能送進嘴裡，也不用擔心控制不住熱量。

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▲南韓網友認為OREO味道真的很濃郁，一口OREO起司蛋糕約台幣365元 。

「一口OREO起司蛋糕」是以上下兩層OREO巧克力夾住中央的起司，周圍更殘留了些許的OREO粉末，一口咬下，先吃得到濃郁的巧克力香氣，再來便是口感綿密的起司蛋糕，幾乎不用咬就會自然在口中化開，多層次口感簡直是頂級享受。這款一口蛋糕推出之後，也掀起南韓網友的試吃熱潮，網友們指出：「OREO味道真的很濃郁」、「冷凍剛拿出來的時候最好吃」、「如果喜歡濃稠口感的人會很愛」。

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