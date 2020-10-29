隋棠頭髮直又柔順　私下都用「300元有找的護髮品」

記者李薇／台北報導

要找到適合的護髮品不容易，要找到CP值高又有效的，更是難，除了靠櫃、尋找知名大牌，網路上不少累積強大口碑的好物，也很值得一試，凱夢（DREAM TREND）果酸一點靈極致修護精華，早就是網路上熱門的護髮商品，很多人都是一次買20瓶囤貨，默默用光，修護效果甚至比起很多專櫃等級的護髮品還要厲害，因此大受歡迎。

▲隋棠也會使用的平價護髮品。（圖／凱夢IG、隋棠FB）



不只是網友喜歡，連代言人隋棠都覺得果酸一點靈極致修護精華超好用：「因為我的工作會需要常常做造型，在上電棒前就會用果酸一點靈打底、抗熱，頭髮不但不會受損，還可以保持光澤、很亮麗。」

▲隋棠也愛用的護髮產品，難怪頭髮柔順又直。（圖／隋棠FB）



不只能在做造型前抗熱打底，隋棠透露，每天都會使用它護髮：「回家洗完頭髮後，吹頭髮時，我會塗抹果酸一點靈後，由上往下順著毛鱗片的方向吹，讓頭髮細緻柔順而且保濕。」難怪隋棠的長髮可以很柔順又充滿光澤。

▲凱夢果酸一點靈受到很多粉絲喜愛。（圖／凱夢IG）



除了單擦，還有網友更厲害，把它當作髮妝水，加入一點蒸餾過後的水，將果酸一點靈極致修護精華跟水充分混合，就可以作為打底使用；還有人以果酸一點靈極致修護精華、髮油1：2的比例，加強塗抹在頭髮上，髮絲就可以柔順又滋潤。

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