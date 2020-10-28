【奧斯塔羅】目前的你對自己滿意嗎？

生活有時總有點不如意

面對不如意或問題的當下

你會對自己不滿意嗎？

今天就跟奧斯老師一起來看看

目前的你對自己滿意嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要勸勸你偶爾要放過自己一下，老實說這樣的牌組多半代表的是理性與目標！所以老實說你不是那種怠惰個性或允許自己散漫的人，對於自己的目標會懂得分析以及懂得如何去努力，找到自己可以接受的方式，努力自己的目標。當然這不是件壞事，但偏偏你在達到目標後就會開始設立下一個目標，你覺得自己還可以做得更好還可以多做一點，所以你對自己是滿意的，但卻對自己稍嫌嚴苛一點，奧斯老師會建議偶爾要放鬆一點，偷點懶不是件壞事，讓自己好好放鬆一下。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師說你對自己的滿意分數大概就及格以上但不到滿分，因為這樣的牌組多半代表的是在意與努力！所以你對於自己的滿意程度是建立在達到自己在意的事情或是自己的目標上面，你不會因為不甘自己的事情而去懷疑自己，對你來說，達到自己的目標，滿足自己的生活就夠了，不需要去滿足或達到別人口中的目標與期待，從來都不是讓你懷疑自己的理由。因此奧斯老師要說選擇到這組牌的你，滿意程度是及格的但就不到滿分，當然不件壞事，滿意自己的人生比起滿意別人口中的人生，自己反而才是重要的。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你可就要再積極一點了，畢竟這樣牌組多半代表的是休息以及觀望！不是你不滿意自己的生活，你也知道自己還有一些缺點、壞事情需要改變或是努力，但你偏偏就老是抬不起勁或是不知道自己要怎樣去做？去改變自己的生活與狀態，你不是沒有想法，你是有想法的，但偏偏就在思考或想過後，要如何去付出行動與努力，你有時候就會感到迷惘許多。因此奧斯老師會建議抽到這組牌的你，事情有輕重緩急的，別想了一堆不太急的事情，考慮了一堆方向，把自己搞得反而迷惘。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師相信你最近一定辛苦不少，對於自己的生活或是現況，總有些不滿意的想法或是感覺，畢竟這樣的牌組代表的是埋首悲傷以及阻隔外界！當然或許不像牌面上顯示的這麼嚴重中！只是在生活上你不是那種喜歡一昧尋求外界幫忙喜歡麻煩別人的人，喜歡自己關起門來思考事情，但偏偏也就如此讓你的思考繞進了死胡同裏頭。所以奧斯老師會建議你多跟朋友聚聚或是跟好哥們、好閨蜜聊聊，都有望給你一些新的方向或提起努力去改變自己的現況，因此不要再怕麻煩別人了，趕快跟朋友聊上一圈吧。

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