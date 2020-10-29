【奧斯塔羅】是曖昧？是留戀？目前的對象值得你等待嗎？

感情中不管是曖昧

或是結束後的留戀

總會讓自己深陷在某些狀況裏頭

或是不知道該怎麼辦

只能選擇等待

但這對象真的值得你的等待嗎？

有機會得到自己想要的回報嗎？

今天就和奧斯老師一起來看看

這對象值得你等待嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇到這組牌的朋友，如果你已經等到內心迷惘或是不知道該怎麼辦了，奧斯老師會建議你再堅持一下，畢竟這樣的牌組多隱代表的是合作關係及互相回饋！所以對於目前你所等待的對象，還是有這樣的緣分等到自己的理想狀態回饋的，只是目前這對象可能忙於生活或是忙於工作，甚至也不知道自己的狀況是如何？多少都有點迷惘狀況的存在。奧斯老師會建議你再給對方一點時間，自己也可以再多努力一點，不要太快放棄這對象，這組牌組都有望讓你得到自己理想中的回饋與發展，好好再堅持一下。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會建議你再思考一下與考慮一下，畢竟這樣的牌組多半代表的是傷心以及悲痛！因此不難發現你目前的等待或是委屈，是有機會得到自己理想中的回饋，如果你捫心自問，你已經努力過了、也付出過了，到現在的狀況還是不明不白？那奧斯老師就要建議你要好好考慮放棄的方向。適時的放過自己，不要老是把自己放在目前的狀況裡頭，不管是一昧地付出也好或是等待也好，這牌組多不是太理想，所以趕緊調整一下自己，朝向新的方向繼續努力反而是你更應該去做的。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師不是要打擊你的信心或是澆你冷水，只是偶爾在面對不理想的狀況或是委屈，自己應該要回頭看看自己，畢竟這樣的牌組多半代表的是埋首悲傷以及阻隔外界！所以目前這對象繼續等待，大方向看起來都是朝向反方向前進了，這段時間你的付出與努力與等待，其實也算夠了，盡人事聽天命，你或許要知道，感情這種事不是一個人努力就可以的，也不是你的傻傻等待就會有結果的。因此奧斯老師要建議挑選到這組牌的你，稍稍思考一下跟看清目前的現況，如果狀況不好、情形欠佳，那就摸摸鼻子趕快放棄，不要再勉強自己。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師要說你可別太快放棄了，畢竟這樣的牌組多半代表的只是現況的不佳或是不如意！但隨著時間繼續往後推，狀況還是有機會改變的，奧斯老師要說針對目前這對象，不如你可以多觀察一下對方在意什麼事情或對於感情中的嚮往，然後調整一下自己，朝這方向去努力去改變。這樣的付出都有望讓現況獲得改變，也有機會讓你朝向自己想要達到的目標去前進，因此奧斯老師會建議可以再多努力一點，觀察一點，然後抓定方向後就繼續努力，有望讓目前的現況獲得改變。

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