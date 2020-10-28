限量開賣！像是雲霧一樣的唇釉　霧面質地完全不顯唇紋

記者李薇／台北報導

▲NARS 限量雲霧唇誘系列7.5ml、售價1,000元。（圖／記者李薇攝）



想要擁有顯色飽和的唇妝效果，那妳一定要試試NARS全新推出的雲霧唇誘，絲絨霧面的質地，一抹超級飽和的顏色，可以遮蓋住雙唇的暗沉或是瑕疵，打造出飽滿、俐落的雙唇效果，只要有它，即使是淡妝，整個人的造型也會亮起來，看起來就像是耀眼的巨星。

不只是顏色跟質地非常厲害，更重要的是塗抹在雙唇，材質就像是雲霧一樣，輕盈、無存在感，不會有唇膏的油膩感，讓人覺得雙唇附著了東西，不舒適，而且持久度也相當厲害，喝飲料基本上不太容易掉色，可以輕鬆維持一整天的絕美唇妝。

▲DIOR迪奧金燦粉霧絲絨唇膏 金燦星夜限量版，3.5g，售價1,400元。（圖／品牌提供）

想要打造出霧面感的唇妝效果，那一定不能忽略迪奧在今年聖誕推出的金燦粉霧絲絨唇膏-金燦星夜限量版，金色奢華的外型看起來就充滿了聖誕的氣息，裡面的唇膏更是採用霧面的質地設計，雖然是霧面材質，但使用起來一點都不會乾燥，反而相當保濕滋潤。

今年的霧面唇膏除了基底色是霧感的之外，這次裡面還加入雪花的元素，放進了閃閃發亮的閃片，塗抹起來有著專屬於佳節的華麗感，蘊含高密度光燦粒子，一抹打造繽紛閃耀唇妝，推出4款限量色選：#070金燦柔粉、#071繁星玫瑰、#072午夜熱吻、#073紫夜呢喃，不論是優雅女伶或時尚女性，都能隨心演繹。

▲Elegance一見傾心柔霧唇膏，4g、售價1,250元。（圖／品牌提供）



在上市就一直賣出好佳績的Elegance一見傾心唇膏，在2020 年秋冬再度推出柔霧版本，擺脫霧面唇膏給人「乾燥」「易顯唇紋」的既定印象，擁有舒適、柔滑的質地，由玫瑰精萃、山茶花籽油與玫瑰果油為主要成分的保濕與滋潤因子，讓這款霧面唇膏帶有「保濕」感。

質地柔軟、綿密，輕輕塗抹就能在雙唇上延展上色，而且雙唇感受到得是輕盈保濕的感受，絲毫沒有霧面唇膏乾燥的印象，精選5大色選，能創造出時髦或自然甜美風格，不論正式或日常妝容都能讓女性享受玩色唇彩的樂趣。