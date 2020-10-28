比痘痘更惱人！「閉口粉刺」形成3大主因和不留疤改善法

▲閉口粉刺比黑頭粉刺更讓人困擾，一個處理不好容易留疤。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__）

編輯／Amanda

粉刺痘痘是非常多人都有的肌膚困擾，其中還有一種俗稱「閉口」的閉鎖型粉刺更是許多人的心頭大恨，相對於有開口的黑頭白頭粉刺，閉鎖型粉刺隱藏在肌膚下，看起來有許多凹凸不平的小顆粒，影響美觀，還常會演變為深層大痘痘。

皮膚科醫師表示，閉口粉刺有兩大關鍵：毛孔開口處是否有角質異常過度角化和皮脂腺分泌旺盛，因而形成閉鎖型粉刺的原因主要有以下3個。

▲要選擇適合自己膚質的保養品，太滋潤的產品會容易堵塞毛孔。（圖／翻攝IG@hongsuzu）

1.保養品太滋潤



使用的護膚品不適合自己肌膚，太過滋潤或封閉性過高容易造成毛孔堵塞，除了臉部保養品，有些護髮產品也會有這類問題，這也是為什麼有些人額頭、臉頰兩側等頭髮會接觸到肌膚的地方容易出現閉鎖型粉刺。

2.毛囊開口角化異常



皮脂腺分泌旺盛加上毛囊開口角化異常，就會導致閉鎖型粉刺形成，而會引起毛囊角化的因素有很多，除了肌膚缺水、老廢角質堆積，還有營養不良、遺傳因素等。因為肌膚毛囊周圍的角質堆疊增厚，毛囊被過厚的角質堵塞，導致皮脂腺的分泌物無法排出。

3.荷爾蒙分泌變化



女性荷爾蒙的變化也有可能導致毛孔堵塞和閉口粉刺產生，尤其孕酮、睪酮會增加肌膚油脂分泌，所以有些女生服用口服避孕藥在某些程度上對痘痘、閉口粉刺也有幫助，但建議要經醫師評估。

▲皮膚科醫師建議使用酸類保養品來幫助肌膚代謝。（圖／翻攝IG@ahc.official）

皮膚科醫師也提醒千萬不要用手擠閉鎖型粉刺，因為皮膚表現被異常角化的角質封閉的緊實，用蠻力擠壓常還沒將粉刺擠出口來，就先把毛囊擠破了，導致發炎惡化，留下痘疤痘印。

想要改善、去除閉口粉刺，皮膚科醫師建議使用含有水楊酸、杜鵑酸、杏仁酸、低濃度果酸等酸類保養品，可根據個人需求選擇清潔、塗抹或面膜式等品項，幫助溫和代謝、改善角質異常角化狀況，不論開口、閉口粉刺都能同時一網打盡。

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