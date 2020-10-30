用蔓越莓汁、可可粉就能做「萬聖節咖啡」　上傳IG讚數破錶

▲萬聖節來臨，Nespresso公布節慶咖啡特調作法。（圖／Nespresso提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情當下，想在家舉辦萬聖節派對，或是只想小小營造節日氛圍，或許適合的咖啡調飲，能讓節慶氣氛更佳，膠囊咖啡Nespresso特別公開3款萬聖節主題特調咖啡作法，用蔓越莓汁、可可粉就能玩出驚悚節慶氛圍，令人好奇的口感，在家就能試一試，拍照上傳按讚數一定超高，想嚐鮮也不一定要用膠囊咖啡，平時慣喝的咖啡亦可。

黑皮鬼奇諾

咖啡加入海鹽風味糖漿與牛奶襯托咖啡本身的木質辛香調，口感更為溫潤滑順，呈現出與眾不同的甜蜜風味卡布奇諾，最後用可可粉創造出黑皮鬼形狀俏皮點綴。

食材準備：

1. 10毫升海鹽焦糖風味糖漿

2. 100毫升鮮奶

3. 可可粉

4. 剪刀與白紙

步驟教學：

1. 倒入10毫升海鹽焦糖風味糖漿在杯中

2. 加入40毫升咖啡（Nespresso使用者建議蘇門達臘熟成咖啡膠囊）

3. 用100毫升鮮奶製作熱奶泡，製作完畢後將熱奶泡倒入杯中

4. 剪一隻黑皮鬼，將黑皮鬼懸置於奶泡上方，並撒上可可粉佈滿奶泡

藍色蜘蛛網

在莓果糖漿及藍柑橘糖漿的催化下，搭配沁涼的冰塊及氣泡水，為味蕾添加豐富層次，透過視覺、味覺感受萬聖節的驚悚氛圍。

食材準備：

1. 15毫升藍柑橘風味糖漿

2. 200毫升氣泡水

3. 5毫升莓果風味糖漿

4. 90克冰塊

步驟教學：

1. 倒入 15毫升藍柑橘風味糖漿於杯中

2. 注入 200毫升氣泡水

3. 倒入 5毫升莓果風味糖漿

4. 接著加入90克冰塊

5. 最後加入40毫升咖啡（Nespresso使用者建議產地復興之旅辛巴威咖啡膠囊）

魔女荔栗的眼球

創意添加象徵紅色鮮血的蔓越莓汁，還有像是魔女眼球的荔枝果粒，製造了毛骨悚然氛圍，更加凸顯酸甜口感，荔枝沉在杯底彷彿魔女眼球，不僅增添驚悚感，也讓特調風味更加清爽香甜。

食材準備：

1. 10毫升黑醋栗風味糖漿

2. 2顆荔枝

3. 60克冰塊

4. 110毫升蔓越莓汁

步驟教學：

1. 倒入10毫升黑醋栗風味糖漿於杯中

2. 加入2顆荔枝與60克冰塊

3. 倒入110毫升蔓越莓汁

4. 加入40毫升咖啡（Nespresso使用者建議單一產區臻選系列哥倫比亞咖啡膠囊）