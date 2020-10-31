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洗臉30秒內完成！換季肌膚長痘、變乾　動態保養法讓妳美美下莊

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記者李薇／綜合報導

入秋天氣轉涼，換季肌膚是否也開始不聽話了呢？到底怎麼保養才會讓肌膚舒舒服服、不乾燥脫皮，也不會油膩泛油光呢？皮膚科醫師廖苑利提出換季保養對策：「動態保養法」讓你安全度過換季肌膚脆弱時期。

天氣較乾冷時，臉上的油脂分泌量較少，可以使用非起泡性、較為溫和的清潔產品，比較不會過度洗淨，破壞了保護皮膚的皮脂膜。若是天氣轉炎熱，則使用起泡性、清潔力較強的清潔產品，讓肌膚獲得適當的清潔。

▲秋季,保養,肌膚,動態保養。（圖／pakutaso）

▲秋季「動態保養」很重要。（圖／pakutaso）

需注意的是，洗臉時間最好都控制在30秒內，可以避免清潔成份停留在肌膚上的時間過久，引起敏感問題。有些人相信用冷熱水交替洗，可以讓毛孔「做運動」而縮小毛孔，其實並不建議這麼做，洗臉還是控制在「微涼」水溫最適宜。

肌膚在白天和夜晚的生理狀況不同，白天除了紫外線，還有空氣髒汙等問題，因此抗氧化、預防黑色素生成就是日間保養重點。一般日常生活，如通勤上班、上學、外出逛街購物等，選擇使用係數SPF30、PA++的防曬產品可有效防護，戶外長時間曝曬則要使用係數SPF50、PA+++以上的防曬產品，並每2到3小時補擦一次，才能確保足夠的紫外線防護力。

▲秋季,保養,肌膚,動態保養。（圖／pakutaso）

▲使用正確的保養也非常重要。（圖／pakutaso）

而夜間睡眠時，皮膚的細胞代謝最旺盛，因此保養訴求為修護和滋養，建議可著重在角質代謝、美白、抗老修復與保濕滋潤等方面。較為乾冷時，可以使用含有玻尿酸成分的保濕精華液、滋潤型乳液或面霜加強保濕。當氣溫回升悶熱時可以使用含左旋C成分的精華液，增強皮膚對紫外線的防禦力，一週內可以挑1到2天敷面膜，給予肌膚集中式加強保養。

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關鍵字：

秋季, 保養, 肌膚, 動態保養
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