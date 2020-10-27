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誠品開賣「飛行衣」科技造型防疫很高調　醫用口罩限量上架

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▲隔離飛行衣。（圖／誠品提供、翻攝DesignLibero官方粉絲頁）

▲誠品開賣飛行衣，提供搭機旅客隔離口鼻接觸。（圖／誠品提供、翻攝DesignLibero官方粉絲頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序邁入冬季，國際間新冠肺炎疫情也逐漸升高，誠品網路書店宣布從10／27起開賣「天天室外醫用口罩」，號稱長時間配戴也不悶熱，針對在疫情下還需要旅外工作或出國出差的民眾，也推出上半身全罩式設計「飛行衣」產品，標榜可阻隔飛沫，乍看之下有如太空衣造型，走在機場或在機艙內，很難不高調。

▲隔離飛行衣。（圖／誠品提供、翻攝DesignLibero官方粉絲頁）

國際疫情再起，口罩早已成為日常生活必需品，誠品網路書店從10／27中午12點起開賣「天天室外醫用口罩」，每個帳號限購10個，強調採用HEPA濾材，且更提供一般醫療級口罩3倍透氣性；外層以PP不織布阻絕飛沫滲入、最內層則選用親膚性複合纖維，可吸附呼吸時產生的水氣或飛沫，保持乾爽舒適，搭配6mm寬耳帶，緩解長時間配戴的疼痛。

▲隔離飛行衣。（圖／誠品提供、翻攝DesignLibero官方粉絲頁）

▲隔離飛行衣。（圖／誠品提供、翻攝DesignLibero官方粉絲頁）

而針對仍有搭機需求的消費者，另同步開賣一款「飛行衣」，使用SMS不織布材質配備防霧防刮透明PET面罩與呼吸閥，加上連帽外套式剪裁，號稱可提供上半身全罩式保護，在密閉長途飛行過程中阻隔飛沫，與避免雙手直接觸摸眼口鼻，單件1,350元。

▲隔離飛行衣。（圖／誠品提供、翻攝DesignLibero官方粉絲頁）▲隔離飛行衣。（圖／誠品提供、翻攝DesignLibero官方粉絲頁）

先不論其效果，其外型有如太空裝，走在路上或在機場內應該相當醒目，在機艙內進食或睡眠，可能還要喬一下角度，業者也表示實際效果因個人使用狀況，與穿戴是否正確等因素可能有所差異，其產品也是限量開賣售完為止。

新冠肺炎疫情讓許多創意團隊催生出不少相關商品，如義大利米蘭的創意工作室DesignLibero，公開了一個「泡泡盾」的概念，透明的外罩結合太陽能，營造出新的防疫模式，採用高透明度的ETFE氟塑膜，具有高透明度，上方有太陽能板，內部則有電池，為氣泵壓縮機和風扇盤供電，用以達到淨化泡泡內的空氣，讓使用者不會覺得悶熱，以便能長期在戶外使用。

▲隔離飛行衣。（圖／誠品提供、翻攝DesignLibero官方粉絲頁）

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關鍵字：

誠品, 飛行衣, 新冠, 肺炎, 疫情
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