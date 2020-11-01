當心賠了夫人又折兵　4樣不該貪便宜的居家單品

▲控制預算是居家裝潢第一要務，但有些東西你不能省。（圖／unsplash，以下同）

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近幾年消費者信心緊縮，居家裝潢當然要設預算，但畢竟是自己要長期住宿的家，有些重點如睡眠、休息、健康等需求仍然很重要，家中仍然是有幾個重點裝置是不能只求便宜的，寧願事前到位，不然事後悔恨率會比其他家具高出很多。

床墊

平均而言，睡眠時間佔了人生中的三分之一，從每天可以讓你睡好覺隔天精神奕奕上班這點，就足夠說服你買張好的床墊放過你的身體，加上床墊一選擇可能就要睡上10年，等同選到不好的就要痛苦10年啊！床墊絕對是值得投資的首要選項。

▲床墊是最該投資的一項居家商品，除了能擁有舒適的睡眠，還可能影響健康。

沙發

這大部分跟床墊是相同的理由，很多人休閒活動都在沙發上度過，不管是聽音樂還是看電視，或者進行閱讀，當然昂貴的沙發不代表是一個好沙發，但除了外型要適合居家裝潢之外，最重要的是它能完整支撐你的身體，而且它的耐用度也必須符合標準。

▲一個好的沙發，能夠長長久久。

藝術品

雖然這聽起來有點難理解，但其實熱愛藝術品跟是否擁有財富無關，如果有一項藝術品感動了你，你卻因為預算關係無法擁有它，這也無妨，但不要因為要去符合預算購買另外一件，因為當藝術品掛上自家的牆面，它會成為整個空間的焦點，若它不是真的你想要的，你只會越看越生厭。

油漆

其實油漆是居家裝潢最划算的東西之一，它不像部分的家具價格相當昂貴，卻也能達到強烈的裝潢效果，既然油漆本身已經很划算，實在不需要找售價最低廉的油漆產品，因為化學物質很可能在家中徘徊，選擇品質較好的油漆絕對是預算中的一部分。

▲油漆是最划算的裝潢方式，但選擇品質好的油漆也很重要。