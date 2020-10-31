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羅伯派汀森未婚妻顏值爆表　超狂螞蟻腰＋可愛個性誰都會愛上

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編輯／JJ

英國演員羅伯派汀森（Robert Pattinson）因出演燒腦神片《天能》重返大螢幕，而再創事業巔峰，原本不被看好的「新蝙蝠俠」身份也轉變成期待聲浪，不避諱談感情的羅伯派汀森其實有著交往兩年且論及婚嫁的女友Suki Waterhouse，讓許多少女碎了心，不過看見Suki的精緻臉蛋、名模身材與可愛個性後，便讓人秒懂為何她能擄獲羅伯派汀森的心。

Suki Waterhouse與羅伯派汀森一樣是一名英國演員，同時也是模特兒，兩人雖然不常於鏡頭前高調放閃，但是經常被拍到私下輕鬆約會的模樣，是一對非常自然可愛的情侶。Suki擁有一張精緻的臉孔，濃眉大眼、尖尖的下巴，笑起來十分甜美，與羅伯派汀森堪稱「黃金比例」的五官不相上下。

▲羅伯派汀森女友 。（圖／翻攝自IG）

▲羅伯派汀森女友 。（圖／翻攝自IG）

▲Suki Waterhouse的五官與羅伯派汀森一樣無可挑惕。（圖／翻攝自IG@sukiwaterhouse）

身為名模，Suki超過170公分的高挑身材無可挑惕，今年28歲的她身上幾乎沒有一點贅肉，尤其是驚人的螞蟻腰與腹肌線條，著實讓女孩們看了自歎不如，憑著纖細的曲線，Suki自然也是個不折不扣的衣架子，不論穿著什麼樣風格的服裝都駕馭得輕鬆自如，像是早先出席Boss 2021春夏秀時穿著的帥氣大衣，或是公主風的粉嫩紗裙，亦或是私下最簡便的T恤牛仔褲，都能穿出個人的特色。

▲羅伯派汀森女友 。（圖／翻攝自IG）

▲羅伯派汀森女友 。（圖／翻攝自IG）

▲羅伯派汀森女友 。（圖／翻攝自IG）

▲羅伯派汀森女友 。（圖／翻攝自IG）

粉絲們都知道，羅伯派汀森是一位非常真性情的演員，經常在訪問中語出驚人，雖然很不受控但是也讓大家看見了他獨特的古靈精怪個性。而身為羅伯派汀森的女友，Suki同樣也有著可愛的個性，從她的IG上可以看到，Suki私下的模樣與羅伯派汀森一樣不修邊幅、自然純真，甚至可以說有些胡亂、瘋癲，在家中披頭散髮的樣子、大嗑食物的猙獰表情⋯⋯通通不忌諱上傳，還有許多搞笑的生活日常，像是泡澡AirPods浸水時的爆笑反應，或是唱歌跳舞的影片，都能看出Suki的討人喜歡，也難怪男神羅伯派汀森會為她傾心。

▲羅伯派汀森女友 。（圖／翻攝自IG） 

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