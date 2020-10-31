浪琴5萬元機械錶復刻老錶　中性設計另一半也能戴　

▲浪琴表Flagship Heritage旗艦系列復刻腕錶，52,200元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）豐富的歷史時計檔案，屢屢啟發創作，新款Flagship Heritage旗艦系列復刻腕錶，靈感源自1957年Flagship系列一款黑色面盤的時計，呈現當年原版的黑色塗漆弧形面盤、立體斜削梯形鑲貼時標、太妃式指針與6時位置的小秒顯示，並且重現1950年代的「Flagship」字樣，斯文優雅的設計跨越性別，男、女都能戴。

▲浪琴表代言人凱特溫絲蕾佩戴Flagship Heritage旗艦系列復刻腕錶。



▲浪琴表Flagship Heritage旗艦系列復刻腕錶源自1957年的古董錶。

浪琴表Flagship Heritage旗艦系列復刻腕錶的錶徑38.50mm，且設計典雅，讓奧斯卡影后、品牌代言人凱特溫絲蕾（Kate Winslet）也戴上手；另一特色是旋入式底蓋鐫刻一艘飾有藍色琺瑯的金質輕快帆船圖案，是Flagship旗艦系列的代表標誌，而內載自動上鍊機芯，為5萬元價位機械錶的優質選擇。

▲名士克里頓系列Baumatic灰色漸變錶盤自動腕錶，93,500元。（圖／名士表提供，以下同）

預算拉高至10萬元內，名士（Baume & Mercier）推出漆面漸層灰色的克里頓Baumatic日期顯示自動錶，點綴鉚釘式時標與纖細的Alpha形指針，整體較為摩登現代，裝載品牌自製Baumatic BM13自動上鍊機芯，具5日動力儲存功能，獲得瑞士天官方天文台（COSC）認證，內外兼具。

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