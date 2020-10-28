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最近什麼都提不起勁！過度疲勞的「5個症狀」，你中了幾個？

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▲▼過度疲勞「5個症狀」，你中幾個？ 。（圖／Unsplash）

▲慢性疲勞是現代人文明病，能辨識自己「累了」很重要。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

最近總是疲憊不堪，即便補眠仍然好累，放假心中還是盤算著工作進度，或許你可能得了過度疲勞症。就研究指出，很多過勞的人都不自知自身狀況，只覺得最近提不起精神或是容易發脾氣，反而是身邊的人卻能感受到，你和以前有點不一樣。

▲▼過度疲勞「5個症狀」，你中幾個？ 。（圖／Unsplash）

#對自己信心下降

平時自己得心應手的工作，現在卻失去了任何動力，更覺得自己怎麼樣都做不好，凡事總往最壞的地方想，因為沒有信心，所以乾脆擺爛，讓工作、人際關係陷入惡性循環。

▲▼過度疲勞「5個症狀」，你中幾個？ 。（圖／Unsplash）

#覺得很絕望

無論發生什麼快樂的事情，好像都快樂不起來，覺得一日復一日，工作好像永遠都做不完，想著想著就覺得好絕望，就連平常愛好的東西都提不起勁。

▲▼過度疲勞「5個症狀」，你中幾個？ 。（圖／Unsplash）

#沒辦法好好吃飯

因為作息不正常，三餐總是不固定，一忙起來就一餐當三餐，要不然就是餓過頭沒食慾，吃飯變成例行公事，完全嚐不出美味和喜悅。

▲▼過度疲勞「5個症狀」，你中幾個？ 。（圖／Unsplash）

#負面情緒纏身

心累導致把情緒都放在臉上，和朋友聊天容易一言不合火氣大，甚至會遷怒別人，容易激動情緒化，或是毫無原因得焦慮或緊張、

▲▼過度疲勞「5個症狀」，你中幾個？ 。（圖／Unsplash）

#身體突然不舒服

有時候身體和心理累積的壓力，會轉嫁到身體反應，像是沒來由的頭痛或是腹痛，這可能都是過度疲勞引發的身體症狀。

心理醫師表示，當面對過度疲勞，這時增進一些健康活動很重要，像是規律運動、和朋友小聚，保持充足睡眠，當壓力過大時，大部分人的本能都是放棄自己的愛好，反而讓生活更焦頭爛額。請試著從小地方做起，像是午餐後散步放空，或是約朋友出來聊聊都很好。

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關鍵字：

過度疲勞, 心理, 休息, 低落, 絕望, 興趣
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